ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Εκρήξεις σε δύο τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Ανάληψη ευθύνης από το Κίεβο

Tο Κίεβο δηλώνει ότι οι επιθέσεις σε τάνκερ αποτελούν μέρος της προσπάθειάς του να περιορίσει τα ρωσικά έσοδα από το πετρέλαιο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εκρήξεις σε δύο τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Ανάληψη ευθύνης από το Κίεβο Facebook Twitter
0

Δύο δεξαμενόπλοια που ανήκουν στο λεγόμενο «σκιώδες στόλο» της Ρωσίας δέχθηκαν πλήγματα στη Μαύρη Θάλασσα, με την Ουκρανία να αναλαμβάνει την ευθύνη και να δηλώνει ότι επρόκειτο για επίθεση με υποβρύχια drones.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν διαδοχικά την Παρασκευή και το Σάββατο, χτυπώντας δύο πλοία που έχουν ήδη τεθεί υπό διεθνείς κυρώσεις για μεταφορά ρωσικού αργού.

Σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ναυτικά drones τύπου Sea Baby, σε συνεργασία με το ουκρανικό ναυτικό. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι και τα δύο πλοία υπέστησαν «κρίσιμες ζημιές» και τέθηκαν εκτός λειτουργίας, γεγονός που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, πλήττει τη ρωσική δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει τα περιστατικά.

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο, το Kairos, μήκους 275 μέτρων και υπό σημαία Γκάμπιας, υπέστη έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής, με τις αρχές να αναφέρουν εισροή υδάτων και την απομάκρυνση και των 25 μελών του πληρώματος. Το πλοίο, που είχε προηγουμένως μεταφέρει ρωσικό αργό σε διαδρομή προς την Ινδία, κατευθυνόταν πίσω στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ για να παραλάβει νέο φορτίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβάλει κυρώσεις στο Kairos.

Το δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το Virat, το οποίο επίσης βρίσκεται σε λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, επλήγη δύο φορές: αρχικά την Παρασκευή και εκ νέου το Σάββατο, περίπου 30 μίλια ανοικτά των τουρκικών ακτών. Τουρκικές αρχές ανέφεραν ότι υπήρξαν ζημιές πάνω από την ίσαλο γραμμή χωρίς όμως να εκδηλωθεί πυρκαγιά, ενώ ένα ρυμουλκό πυρόσβεσης εστάλη στο σημείο. Το Virat φαινόταν να πλέει χωρίς σαφή προορισμό, παραμένοντας επί μήνες αγκυροβολημένο στη δυτική Μαύρη Θάλασσα.

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου δήλωσε ότι «πρώτες ενδείξεις δείχνουν εξωτερική παρέμβαση», προσθέτοντας ότι και τα δύο πλοία βρίσκονταν εντός τουρκικών χωρικών υδάτων όταν σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τουρκικά ρυμουλκά κατέγραψαν εκτεταμένη φωτιά στο Kairos, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, κατασβέστηκε το Σάββατο.

Τα δύο δεξαμενόπλοια αποτελούν μέρος του εκτεταμένου «σκιώδους στόλου» που η Ρωσία έχει συγκροτήσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας πλοία με σημαίες ξένων χωρών για τη μεταφορά πετρελαίου παρά τις κυρώσεις. Δεκάδες ανάλογα πλοία συνεχίζουν να διέρχονται καθημερινά από τα στενά του Βοσπόρου, που παραμένουν ανοιχτά, σύμφωνα με στοιχεία ναυσιπλοΐας.

Τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα. Από τις αρχές του 2025 έχουν καταγραφεί αρκετές ανεξήγητες εκρήξεις σε τάνκερ που εξυπηρετούν τις ρωσικές εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα, με το Κίεβο να δηλώνει ότι οι επιθέσεις αποτελούν μέρος της προσπάθειάς του να περιορίσει τα ρωσικά έσοδα από το πετρέλαιο. Παράλληλα, οι ισπανικές ναυτικές αρχές έχουν προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο πλωτών ναρκών στην περιοχή.

Οι διαχειριστές των δύο δεξαμενόπλοιων δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα σχολιασμού. Η Τουρκία συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ το Κίεβο υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις κατά του «σκιώδους στόλου» θα συνεχιστούν.

Με πληροφορίες από CNN, Bloomberg 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσο κοντά βρίσκεται η Ευρώπη στο ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία;

Οπτική Γωνία / Πόσο κοντά βρίσκεται η Ευρώπη στο ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία;

Η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Μαρία Γαβουνέλη, μιλά στη LiFO για την πιθανότητα ευρύτερης σύρραξης μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας, την κλιμάκωση υβριδικών επιθέσεων και τη χρήση drones που παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, ενώ εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για την επιτυχία των συνομιλιών σχετικά με την «επόμενη μέρα» της Ουκρανίας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ ακυρώνει τα εκτελεστικά διατάγματα του Μπάιντεν που δεν φέρουν τη φυσική υπογραφή του

Διεθνή / Ο Τραμπ ακυρώνει τα εκτελεστικά διατάγματα του Μπάιντεν που δεν φέρουν τη φυσική υπογραφή του

Οι συνέπειες αυτής της δήλωσης, και κυρίως εάν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την εξουσία να ακυρώσει έγγραφα που έχει υπογράψει ο προκάτοχός του, δεν είναι άμεσα σαφείς
LIFO NEWSROOM
Ολλανδία: Συγκλονίζει η δίκη για τη «δολοφονία τιμής» 18χρονης – Κατηγορούνται τα αδέλφια της, εντολέας φέρεται ο πατέρας

Διεθνή / Ολλανδία: Συγκλονίζει η δίκη για τη «δολοφονία τιμής» 18χρονης – Κατηγορούνται τα αδέλφια της, εντολέας φέρεται ο πατέρας

Η τραγική υπόθεση γίνεται ακόμη πιο δραματική από το γεγονός ότι η Ράιαν είχε τεθεί υπό αστυνομική προστασία λίγους μήνες πριν, μέτρο το οποίο τερματίστηκε πριν τη δολοφονία της
LIFO NEWSROOM
Ρουμανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας μετά την αποκάλυψη ότι παραποίησε το βιογραφικό του

Διεθνή / Ρουμανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας μετά την αποκάλυψη ότι παραποίησε το βιογραφικό του

Η παραίτηση ήρθε λίγες ώρες μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Libertatea, που αποκάλυψε ότι ο Μοστεάνου είχε δηλώσει λανθασμένες πληροφορίες για το πανεπιστήμιο αποφοίτησής του και τις ημερομηνίες σπουδών
LIFO NEWSROOM
 
 