Το Πακιστάν κατηγορεί την Ινδία ότι «οπλοποιεί» το νερό - Το φόντο της σύγκρουσης

Το Πακιστάν κατηγορεί την Ινδία ότι χρησιμοποιεί τον έλεγχο των υδάτων ως εργαλείο πίεσης, κλιμακώνοντας κι άλλο την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες που διαθέτουν πυρηνικές κεφαλές.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε ότι οι πακιστανικές αρχές εντόπισαν «ασυνήθιστες και απότομες μεταβολές» στη ροή του ποταμού Τσενάμπ μεταξύ 7 και 15 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, παρόμοια φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί και την άνοιξη, γεγονός που ενισχύει τους φόβους ότι η Ινδία χειραγωγεί συνειδητά τις εκροές νερού από φράγματα που ελέγχει ανάντη.

Ο Νταρ έκανε λόγο για πρακτικές που απειλούν άμεσα την ασφάλεια, τη γεωργία και τη συνολική ευημερία εκατομμυρίων Πακιστανών, τονίζοντας ότι το Ισλαμαμπάντ έχει ήδη απευθυνθεί επισήμως στην ινδική κυβέρνηση για εξηγήσεις.

Ινδία - Πακιστάν: Το φόντο της σύγκρουσης

Η κρίση έρχεται δέκα μήνες μετά τη μονομερή αποχώρηση της Ινδίας από τη Συνθήκη Υδάτων του Ινδού, μια συμφωνία του 1960 υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία ρύθμιζε τη δίκαιη κατανομή των υδάτων έξι μεγάλων ποταμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ινδία απέσυρε τη συμμετοχή της μετά από φονική επίθεση στο ινδικό Κασμίρ τον Απρίλιο, κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι. Το Νέο Δελχί κατηγόρησε το Πακιστάν για εμπλοκή, κάτι που το Ισλαμαμπάντ αρνείται κατηγορηματικά. Το Πακιστάν έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε απόπειρα περιορισμού, εκτροπής ή αιφνίδιας απελευθέρωσης υδάτων θα μπορούσε να εκληφθεί ακόμη και ως «πράξη πολέμου».

Λίγες εβδομάδες μετά, τον Μάιο, η ένταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα, με ανταλλαγές πυρών, πυραυλικές επιθέσεις και πλήγματα με drones εκατέρωθεν των συνόρων, που κόστισαν τη ζωή σε σχεδόν 70 ανθρώπους, πολλούς εκ των οποίων αμάχους.

Ινδία - Πακιστάν: Πλημμύρες, φράγματα και ανθρωπιστικοί φόβοι

Το Πακιστάν κατηγορεί την Ινδία ότι η αιφνίδια απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων νερού από φράγματα τον Σεπτέμβριο προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες στην επαρχία Παντζάμπ, οδηγώντας στην ολοσχερή καταστροφή χωριών και καλλιεργειών. Τότε, η Ινδία υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει εγκαίρως τις πακιστανικές αρχές.

Παράλληλα, το Νέο Δελχί έχει ανακοινώσει την κατασκευή νέων φραγμάτων στον ποταμό Τσενάμπ, επικαλούμενο την ανάγκη για καθαρή ενέργεια, δημογραφικές πιέσεις και «θεμελιώδεις αλλαγές» στις συνθήκες που ίσχυαν όταν υπογράφηκε η συνθήκη πριν από 65 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Ισάκ Νταρ, τέτοιες κινήσεις συνιστούν «παράνομη και ανεύθυνη συμπεριφορά» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανθρωπιστική κρίση, εκθέτοντας το Πακιστάν τόσο σε ακραίες πλημμύρες όσο και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.

Το Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη απευθυνθεί στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς και στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ζητώντας διεθνή παρέμβαση. Παράλληλα, κατηγορεί την Ινδία ότι έχει διακόψει την ανταλλαγή υδρολογικών δεδομένων και τους μηχανισμούς κοινής εποπτείας που προέβλεπε η Συνθήκη του Ινδού.

Μέχρι στιγμής, το Νέο Δελχί δεν έχει απαντήσει επίσημα στις νέες καταγγελίες.

Σε μια περιοχή όπου το νερό αποτελεί ζήτημα επιβίωσης, γεωπολιτικής ισχύος και εθνικής ασφάλειας, η αντιπαράθεση Ινδίας - Πακιστάν δείχνει ότι η κλιματική πίεση και οι παλιές συγκρούσεις μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε εκρηκτικό μείγμα.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle