Η χώρα της χρονιάς για το 2025, σύμφωνα με τον Economist

Κάθε Δεκέμβριο, ο Economist επιλέγει τη «χώρα της χρονιάς». Όχι την πιο ευτυχισμένη, γιατί τότε η διάκριση θα κατέληγε μονότονα στη Σκανδιναβία, ούτε την πιο ισχυρή, αφού οι υπερδυνάμεις θα μονοπωλούσαν τον τίτλο.

Το ζητούμενο είναι διαφορετικό: ποια χώρα βελτιώθηκε περισσότερο μέσα στη χρονιά, πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά.

Το 2025 ήταν κάθε άλλο παρά εύκολο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, προκαλώντας αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, ενώ πόλεμοι και ανθρωπιστικές κρίσεις συνέχισαν να σημαδεύουν περιοχές όπως η Γάζα και το Σουδάν. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα κράτη κατάφεραν να διαχειριστούν την αστάθεια καλύτερα από άλλα, περιγράφει ο Economist.

Economist: Ο σταθερός Καναδάς

Ο Καναδάς επέλεξε έναν τεχνοκράτη πρωθυπουργό αντί για έναν λαϊκιστή και κράτησε αποστάσεις από τις πιέσεις της Ουάσιγκτον. Η Μολδαβία απέρριψε φιλορωσικές πολιτικές δυνάμεις, παρά τις απειλές και την παραπληροφόρηση από τη Μόσχα. Στη Νότια Κορέα, οι θεσμοί άντεξαν σε μια σοβαρή δοκιμασία, όταν ο πρώην πρόεδρος Γιουν Σουκ-Γεόλ επιχείρησε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, για να βρεθεί τελικά αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για απόπειρα πραξικοπήματος.

Στη Βραζιλία, η καταδίκη του Ζαΐρ Μπολσονάρου σε πολυετή φυλάκιση για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος θεωρείται ιστορική: για πρώτη φορά, ένας επίδοξος πραξικοπηματίας τιμωρείται ουσιαστικά.

Παράλληλα, η χώρα κατάφερε να περιορίσει την αποψίλωση του Αμαζονίου, αν και η φιλορωσική της εξωτερική πολιτική αμαύρωσε το συνολικό αποτύπωμα.

Economist: Οι «δύο μονομάχοι»

Σύμφωνα με τον Economist, οι δύο ισχυρότεροι υποψήφιοι για τη χώρα της χρονιάς προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς κόσμους.

Η Αργεντινή βελτιώθηκε κυρίως οικονομικά. Ο πρόεδρός της, Χαβιέρ Μιλέι, συνέχισε το 2025 τις σκληρές, νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησε το 2023: κατάργηση ελέγχων τιμών, περικοπές δαπανών, περιορισμό επιδοτήσεων. Πολιτικές εξαιρετικά επώδυνες, που στο παρελθόν είχαν οδηγήσει πολλούς προκατόχους του σε αποτυχία. Ωστόσο, ο Μιλέι άντεξε - και μαζί του και οι ψηφοφόροι.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: ο πληθωρισμός έπεσε από το 211% στο περίπου 30%, η φτώχεια μειώθηκε κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες, ο προϋπολογισμός σταθεροποιήθηκε και το πέσο κινείται πλέον πιο ελεύθερα. Η στήριξη των ΗΠΑ με πακέτο 20 δισ. δολαρίων απέτρεψε μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση.

Τίποτα, βέβαια, δεν θεωρείται δεδομένο. Ο περονισμός παραμένει παρών, ο πρόεδρος κατηγορείται για αυταρχισμό και σκάνδαλα διαφθοράς, και η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν έχει εξαφανιστεί. Αν όμως οι μεταρρυθμίσεις αντέξουν, η Αργεντινή μπορεί να αλλάξει οριστικά πορεία.

Η Συρία, από την άλλη, βελτιώθηκε πολιτικά, και αυτό, δεδομένου του παρελθόντος της, είναι κοσμογονικό. Μέχρι τα τέλη του 2024 κυβερνιόταν από τον Μπασάρ αλ-Άσαντ: φυλακές γεμάτες πολιτικούς κρατούμενους, βασανιστήρια, χημικά όπλα, πάνω από μισό εκατομμύριο νεκροί και εκατομμύρια πρόσφυγες.

Η ανατροπή του καθεστώτος και η φυγή του Άσαντ προκάλεσαν φόβους για χάος ή για μια αυστηρή ισλαμική θεοκρατία, καθώς την εξουσία ανέλαβε ο Άχμεντ αλ-Σαράα, με τζιχαντιστικό παρελθόν. Τελικά, τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Οι γυναίκες δεν υποχρεώνονται να καλύπτονται, η καθημερινότητα έχει επιστρέψει σε μια σχετική κανονικότητα, η διασκέδαση -ακόμη και το αλκοόλ- επιτρέπεται, ενώ οι σχέσεις με τη Δύση και τα κράτη του Κόλπου βελτιώνονται.

Οι κυρώσεις χαλαρώνουν και η οικονομία δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Περίπου τρία εκατομμύρια Σύροι έχουν επιστρέψει στη χώρα τους, μια ψήφος εμπιστοσύνης με τα πόδια.

Μια εύθραυστη, αλλά υπαρκτή ελπίδα

Τα προβλήματα δεν έχουν εξαφανιστεί. Υπήρξαν σφαγές μειονοτήτων, ο νέος ηγέτης κυβερνά με κλειστό κύκλο εξουσίας και το ενδεχόμενο εκτροπής παραμένει υπαρκτό. Όμως, σε σύγκριση με το 2024, η Συρία του 2025 είναι σαφώς πιο ειρηνική, λιγότερο φοβισμένη και περισσότερο λειτουργική.

Για τον Economist, αυτό αρκεί. Σε μια χρονιά γεμάτη πολέμους, αυταρχισμό και γεωπολιτικές εντάσεις, η μεγαλύτερη βελτίωση δεν ήρθε από μια οικονομική επιτυχία ή μια θεσμική νίκη, αλλά από το τέλος ενός καθεστώτος τρόμου.

Γι’ αυτό και η χώρα της χρονιάς για το 2025 είναι η Συρία.

Με πληροφορίες από Economist