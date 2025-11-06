Εκπρόσωπος φαρμακοβιομηχανίας κατέρρευσε σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον Τραμπ

Ο γνωστός τηλεοπτικός ιατρός Δρ. Οζ, ο οποίος είναι μέλος του επιτελείου του Τραμπ, έσπευσε να τον βοηθήσει

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, όταν άνδρας κατέρρευσε πίσω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με εκπροσώπους φαρμακοβιομηχανιών.

Η εκδήλωση αφορούσε νέα συμφωνία με τις εταιρείες Eli Lilly και Novo Nordisk για τη διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης και τη μείωση των τιμών των δημοφιλών φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας Zepbound και Wegovy στην Αμερικανική αγορά.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του διευθύνοντος συμβούλου της Eli Lilly, David Ricks, ο ίδιος διέκοψε την ομιλία του λέγοντας: «Είσαι καλά, Γκόρντον;», λίγα δευτερόλεπτα προτού ο Gordon Findlay, στέλεχος της Novo Nordisk, καταρρεύσει. Ο γνωστός τηλεοπτικός ιατρός Δρ. Οζ, ο οποίος είναι μέλος του επιτελείου του Τραμπ, έσπευσε να τον βοηθήσει, ενώ οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν άμεσα από την αίθουσα.

🚨HOLY SHIT: Gordon Findlay, part of the Novo Nordisk team, just collapsed in the Oval Office, standing behind Trump as his administration's health officials were announcing Ozempic's lower pricing.



The press conference was called off immediately as the medical crew rushed in. pic.twitter.com/0dXbb732xT — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 6, 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε σε δήλωσή της ότι «κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης για την Πιο Ευνοημένη Τιμή, ένας εκπρόσωπος εταιρείας λιποθύμησε. Η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου αντέδρασε αμέσως και ο κύριος είναι καλά. Η συνέντευξη θα συνεχιστεί σύντομα».

Medical emergency in Oval as Trump admin health officials were announcing a deal on lower prices for weight loss drugs. pic.twitter.com/lzzqdoEeE7 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 6, 2025

Ποιος είναι ο Gordon Findlay

Ο Gordon Findlay είναι επικεφαλής διεθνούς στρατηγικής προϊόντων της Novo Nordiskστη, με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, έχει διδακτορικό στη Βιοχημεία από το Πανεπιστήμιο του Κεντ και έχει διατελέσει επικεφαλής παγκόσμιας αποκατάστασης της παραγωγής του φαρμάκου Norditropin, μετά από σοβαρή κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, ενώ το περιστατικό ερευνάται από την ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου.