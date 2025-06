Novo Nordisk: Νέο ενέσιμο φάρμακο αδυνατίσματος οδήγησε σε μέση απώλεια βάρους 24,3%

Ένα νέο ενέσιμο φάρμακο αδυνατίσματος από τη Novo Nordisk οδήγησε σε μέση απώλεια βάρους 24,3%, ξεπερνώντας ακόμα και τα κορυφαία προϊόντα που κυκλοφορούν σήμερα, σύμφωνα με πρώιμα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής.

Το amycretin, στη μορφή ενέσιμου και στη μεγαλύτερη δόση που δοκιμάστηκε, οδήγησε σε απώλεια βάρους 24,3% κατά μέσο όρο, ενώ οι συμμετέχοντες στην ομάδα του placebo έχασαν μόλις 1,1%.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και ενισχύουν τη στρατηγική της δανέζικης εταιρείας να διεκδικήσει ξανά κυρίαρχη θέση στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, απέναντι στην Eli Lilly και σκευάσματα όπως το Zepbound και το Wegovy.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή δοκιμή με τη μορφή χαπιού, το φάρμακο amycretin οδήγησε σε απώλεια 13,1% στη μεγαλύτερη δόση, έναντι 1,2% για το placebo.

Το amycretin συνδυάζει δύο ουσίες: τη σεμαγλουτίδη, που είναι ήδη βασικό συστατικό των Wegovy και Ozempic, και την αμυλίνη, μια ορμόνη που ενισχύει το αίσθημα κορεσμού. Η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε μεγαλύτερες δοκιμές, τόσο για την ενέσιμη όσο και για τη μορφή χαπιού.

Στη μελέτη που αφορούσε το χάπι, διάρκειας 12 εβδομάδων, η απώλεια βάρους συνέχιζε να αυξάνεται μέχρι το τέλος, στοιχείο που δείχνει ότι οι ασθενείς ίσως έχαναν ακόμη περισσότερο βάρος σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα ή σε συνθήκες καθημερινής χρήσης.

