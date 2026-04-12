Εκλογές στην Ουγγαρία: Αλληλοκατηγορίες για νοθεία καθώς αμφισβητείται η κυριαρχία  του Όρμπαν

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση συνοδεύει τις κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και την αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν κατηγορίες για εκλογικές παρατυπίες πριν ακόμη ολοκληρωθεί η ψηφοφορία.

Ο Όρμπαν αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη πρόκληση της 16ετούς θητείας του, καθώς ο πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος Πέτερ Μαγιάρ και το κόμμα του, Tisza, εμφανίζονταν να προηγούνται στις δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη της Κυριακής.

Η συμμετοχή καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη. Σύμφωνα με την εθνική εκλογική υπηρεσία της χώρας, έως τη 1 το μεσημέρι είχε ψηφίσει το 54% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, έναντι 40% στις εκλογές του 2022. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας στη μετακομμουνιστική ιστορία της Ουγγαρίας.

Παρά το γεγονός ότι η ψηφοφορία βρισκόταν σε εξέλιξη, τα δύο στρατόπεδα προετοιμάζονται ήδη για ενδεχόμενη σύγκρουση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η οποία αναμένεται μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδος). Ειδικοί εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα ενδέχεται να αμφισβητηθεί δικαστικά, ανεξαρτήτως νικητή.

Ουγγαρία: Εκατοντάδες διεθνείς παρατηρητές στη χώρα για τις εκλογές

Στη Βουδαπέστη βρίσκονται εκατοντάδες διεθνείς παρατηρητές, ενώ και η πλευρά Όρμπαν έχει οργανώσει δικά της δίκτυα επιτήρησης. Μεταξύ των παρατηρητών συγκαταλέγονται ευρωβουλευτές της δεξιάς ομάδας Patriots for Europe, καθώς και περίπου 100 άτομα που συνδέονται με φιλοκυβερνητικούς φορείς. Η παρουσία αυτή δημιουργεί, σύμφωνα με αναλυτές, προϋποθέσεις για αντικρουόμενες εκτιμήσεις ως προς την εγκυρότητα της διαδικασίας, ιδίως σε σχέση με τον ρόλο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, τον οποίο η ουγγρική κυβέρνηση έχει επικρίνει ως πολιτικά προκατειλημμένο.

Ο Βίκτορ Όρμπαν σε προεκλογική συγκέντρωση / Φωτ.: EPA

Καταγγελίες για εξαγορά ψήφων έχουν ενισχύσει το ήδη τεταμένο κλίμα. Ντοκιμαντέρ ανεξάρτητων δημοσιογράφων με τίτλο «The Price of a Vote», που προβλήθηκε στα τέλη Μαρτίου, κάνει λόγο για εκτεταμένες πρακτικές επηρεασμού ψηφοφόρων σε αγροτικές περιοχές υπέρ του κυβερνώντος κόμματος Fidesz, με αναφορές ακόμη και σε χρηματικές ανταλλαγές.

Κατηγορίες για εξαγορά ψήφων από το Fidesz του Όρμπαν

Ο τοπικός σύμβουλος των Πρασίνων, Mihály Gér, δήλωσε ότι σε ορισμένες περιοχές προσφέρονταν έως και 30.000 φιορίνια, περίπου 80 ευρώ, για ψήφο υπέρ του Fidesz. Παράλληλα, ο επιχειρηματίας György Wáberer ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι θα προσφέρει 300.000 φιορίνια σε όποιον αποκαλύψει αποδεδειγμένη εκλογική απάτη.

Δίκτυο περίπου 2.400 παρατηρητών έχει αναπτύξει κοινοπραξία που συμμετείχε στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ, καλύπτοντας περισσότερα από 100 σημεία σε όλη τη χώρα, με στόχο την καταγραφή πιθανών παρατυπιών και τη δημόσια μετάδοσή τους.

Και τα δύο πολιτικά στρατόπεδα έχουν ενεργοποιήσει μηχανισμούς καταγγελιών. Το κόμμα Tisza παρέχει ψηφιακή πλατφόρμα για αναφορές πολιτών, ενώ το Fidesz έχει θέσει σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή και ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο ευρωβουλευτής του Fidesz Csaba Dömötör υποστήριξε ότι «η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων συνδέεται με το Tisza», κάνοντας λόγο για εκατοντάδες καταγεγραμμένα περιστατικά και δεκάδες αστυνομικές έρευνες.

Από την πλευρά του, ο Μαγιάρ δήλωσε ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή εκλογική νοθεία, καλώντας τους πολίτες να καταγγείλουν οποιαδήποτε παρατυπία. Παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προετοιμάζει ενέργειες προβοκάτσιας με στόχο την αμφισβήτηση αποτελεσμάτων σε περιφέρειες όπου υπερισχύει η αντιπολίτευση.

Την ίδια ώρα, ο διεθνής εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης, Zoltán Kovács, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προετοιμάζει κινητοποιήσεις σε περίπτωση ήττας. Σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι η εκδήλωση του Tisza, σε μικρή απόσταση από την κατοικία του πρωθυπουργού, διευκολύνει την ταχεία συγκέντρωση πλήθους σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο.

Με πληροφορίες από Politico