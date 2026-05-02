Superdry: Ο συνιδρυτής Τζέιμς Χόλντερ καταδικάστηκε για βιασμό

Ένοχος για βιασμό κρίθηκε από βρετανικό δικαστήριο ο Τζέιμς Χόλντερ, συνιδρυτής της γνωστής εταιρείας ένδυσης Superdry, για υπόθεση που αφορά περιστατικό του 2022.

Ο 54χρονος επιχειρηματίας, που είχε γίνει γνωστός τη δεκαετία του 2010 με την εκτόξευση της Superdry σε παγκόσμιο επίπεδο, καταδικάστηκε μετά από πενθήμερη δίκη στο Κακουργιοδικείο του Γκλόστερ (Gloucester Crown Court), στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό, ενώ τον αθώωσε για δεύτερη κατηγορία που αφορούσε «σεξουαλική επίθεση με διείσδυση», αναφέρουν οι New York Times.

Superdry: Τι είπε στην απολογία του ο Τζέιμς Χόλντερ

Ο Χόλντερ αρνήθηκε τις κατηγορίες, παραδεχόμενος ότι είχε σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα, αλλά υποστήριξε ότι πίστευε πως ήταν συναινετική. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, οι δύο τους είχαν βρεθεί νωρίτερα σε μπαρ στο Τσέλτεναμ και στη συνέχεια πήγαν μαζί, με ταξί, στο διαμέρισμα της γυναίκας.

Η καταγγέλλουσα, ωστόσο, ανέφερε ότι ο Χόλντερ την εξανάγκασε να ξαπλώσει στο κρεβάτι και τη βίασε, αγνοώντας τις αντιρρήσεις της. Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, ο ίδιος φέρεται να ζήτησε συγγνώμη επανειλημμένα, αλλά συνέχισε την επίθεση.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και έδωσε επίσημη κατάθεση τον Ιούλιο του 2022. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία φωτογραφίες από μώλωπες στους καρπούς της.

Το αίτημα του Χόλντερ για αποφυλάκιση με εγγύηση απορρίφθηκε, με το δικαστήριο να τον θεωρεί ύποπτο φυγής λόγω της οικονομικής του επιφάνειας. Η επιβολή της ποινής του αναμένεται εντός του μήνα.

Στη Βρετανία, η ανώτατη ποινή για βιασμό είναι η ισόβια κάθειρξη, ενώ η μέση ποινή ανέρχεται περίπου στα 10 χρόνια, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Την ίδια ώρα, η Superdry ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το περιστατικό για το οποίο καταδικάστηκε ο Χόλντερ συνέβη το 2022, αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία. Ο ίδιος είχε παραιτηθεί από τη θέση του το 2016 και διέκοψε κάθε συνεργασία με την εταιρεία το 2019.

Με πληροφορίες από New York Times