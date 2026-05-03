Μάιος με χιόνια: Στα λευκά Πάρνηθα, Παρνασσός - Εικόνες από περιοχές σε όλη τη χώρα

Τριήμερο Πρωτομαγιάς που θυμίζει χειμώνα βιώνει η χώρα μετά την ψυχρή εισβολή-εξπρές που έφερε χιόνια στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο που μέχρι απόψε (3/5) θα φθάσουν έως και τα 9 μποφόρ.

Από αύριο Δευτέρα (4/5), η κακοκαιρία δίνει τη θέση της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό με το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Χιόνια σε Πάρνηθα και Παρνασσό

Λόγω της χιονόπτωσης στην Πάρνηθα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος του τελεφερίκ. Το σκηνικό είναι άκρως χειμωνιάτικο και παρότι το ημερολόγιο γράφει 3 Μαΐου, ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα άνοιξη.

Η θερμοκρασία αγγίζει μόλις τους 8 βαθμούς Κελσίου και παρότι στους πρόποδες δεν σημειώνεται χιονόπτωση, σε μεγαλύτερα υψόμετρα το έχει στρώσει. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, επισημαίνει η ΕΡΤ.

Ίδιο το σκηνικό και στον Παρνασσό, όπου το έχει στρώσει. Το τοπίο είναι μαγευτικό αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα άνοιξη, καθώς είναι όλα καλυμμένα με χιόνι, από το οδόστρωμα μέχρι και τα δέντρα έχουν ντυθεί κυριολεκτικά στα λευκά.

Οι δρόμοι έχουν καθαριστεί, καθώς οι αρχές έχουν ρίξει αλάτι όπου χρειάζεται, δεδομένου ότι ο Παρνασσός αποτελεί και έναν από τους πιο δημοφιλείς ανοιξιάτικους προορισμούς, γιατί είναι σε κοντινή απόδραση από την Αττική.

Χειμωνιάτικες εικόνες σε Καλάβρυτα, Ζήρεια Κορινθίας και Πήλιο

Χειμωνιάτικες είναι οι συνθήκες και στην Αχαΐα, με το χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα, αν και κλειστό, να είναι γεμάτο χιόνι. Η θερμοκρασία βρίσκεται στους -1 βαθμούς Κελσίου.

Όσοι βρέθηκαν στην περιοχή των Καλαβρύτων αυτό το τριήμερο για την Πρωτομαγιά, παρότι δεν θα είχαν στο μυαλό τους ότι θα συναντήσουν χιόνι, ανέβηκαν μέχρι το χιονοδρομικό για να χαρούν το πρωτοφανές σκηνικό.

Δεν ήταν λίγοι και αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε μονοήμερες εκδρομές είτε από την Πάτρα είτε από άλλους κοντινούς προορισμούς, προκειμένου να έρθουν και να απολαύσουν το χιονισμένο τοπίο, κάτι το οποίο άλλωστε αναμένεται να γίνει και σήμερα Κυριακή (3/5).

Χιόνι έπεσε και στη Ζήρεια στην Ορεινή Κορινθία, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο για την εποχή σκηνικό. Από τα χωριά Τρίκαλα και πάνω, ο δρόμος έχει αρκετό χιόνι, με τους οδηγούς να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ο δρόμος γλιστράει.

Χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες από κάποια σημεία και μετά. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου φρόντισε να ανοίξει τους δρόμους, να υπάρχει αλάτι έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν όσοι βρεθούν στην περιοχή.

Πυκνή χιονόπτωση στο χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου:

Χιόνια στο Σέλι Ημαθίας:

Με αλυσίδες στον Παρνασσό:

Χιόνια στην Πάρνηθα:

Νιφάδες χιονιού στην περιοχή της Αιολίδας στην Αττική:

Χιονόπτωση στο χιονοδρομικό κέντρο της Ζήρειας:

Καταφύγιο Ταϋγέτου στα λευκά:

Με πληροφορίες από ΕΡΤ