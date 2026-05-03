Από συμβουλές για θηλασμό μέχρι τη δημιουργία τραγουδιών: Πώς χρησιμοποιούν οι celebrities το AI

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί πια απλώς εργαλείο «παρασκηνίου» για τους celebrities, αλλά περνά όλο και πιο συχνά και στις ίδιες τις αναρτήσεις τους στα social media - άλλοτε ανοιχτά και άλλοτε πιο διακριτικά.

Τα τελευταία χρόνια, διεθνή μέσα καταγράφουν ολοένα περισσότερες περιπτώσεις επωνύμων που είτε παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν AI είτε εκτίθενται όταν το κοινό αντιλαμβάνεται ότι το περιεχόμενό τους δεν είναι «αυθεντικό».

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η JoJo Siwa, η οποία ανέβασε στα social media εικόνες που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως νύφη ή σε μελλοντικά σενάρια ζωής. Οι ίδιες οι φωτογραφίες δεν ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας, αλλά πλήρως AI-generated, γεγονός που άνοιξε συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στο προσωπικό και το ψηφιακά κατασκευασμένο περιεχόμενο.

Η Kim Kardashian, η Jennifer Lawrence και το ChatGPT

Αντίστοιχα, η χρήση AI δεν περιορίζεται μόνο στην εικόνα, αλλά επεκτείνεται και στο κείμενο. Η Kim Kardashian έχει παραδεχθεί ότι χρησιμοποιεί εργαλεία όπως το ChatGPT, ακόμη και σε πιο σοβαρά ζητήματα, όπως η μελέτη της για τη Νομική.

Το καλοκαίρι του 2025, η 44χρονη ιδρύτρια της SKIMS δημοσίευσε μια συνομιλία μέσω μηνυμάτων μεταξύ της ίδιας και του chatbot τεχνητής νοημοσύνης στα Instagram Stories της. «Ευχαριστώ που αναλαμβάνεις την ευθύνη. Αυτό έχει τεράστια σημασία για μένα», είπε η σταρ των ριάλιτι σόου στην αρχή της συνομιλίας.

Ομοίως, η Jennifer Lawrence έχει επίσης αναφέρει ότι κατέφυγε στο ChatGPT για προσωπικές συμβουλές, επιβεβαιώνοντας ότι η χρήση AI δεν περιορίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά αγγίζει και πιο προσωπικές εκφράσεις που συχνά μεταφέρονται και στα social media.

Η ηθοποιός έχει δηλώσει στο The New Yorker ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για συμβουλές σχετικά με τον θηλασμό, ενώ έκλαιγε. «Κάνεις το πιο εκπληκτικό πράγμα για το μωρό σου», της απάντησε το bot, προσθέτοντας: «Είσαι μια τόσο στοργική μητέρα».

Η περίπτωση της Linda McMahon, του Boy George και του Robbie Williams

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η χρήση AI προκαλεί αντιδράσεις. Η υπουργός Παιδείας Linda McMahon δημοσίευσε τις προάλλες, ένα post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τιμήν της ακτιβίστριας για τα πολιτικά δικαιώματα και δημοσιογράφου Ίντα Μπ. Γουέλς. Ωστόσο, της ασκήθηκε έντονη κριτική, καθώς χρησιμοποίησε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη αντί για μια πραγματική φωτογραφία της Γουέλς.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη εισχωρήσει και στην ίδια τη δημιουργία περιεχομένου που στη συνέχεια προωθείται online. Ο Boy George έχει δηλώσει ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για τη συγγραφή τραγουδιών, κάτι που δείχνει ότι το AI δεν επηρεάζει μόνο τις αναρτήσεις, αλλά και το ίδιο το «προϊόν» που οι καλλιτέχνες προωθούν μέσω αυτών.

Πρόσφατα, ο Robbie Williams αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, καθώς τον βοηθά στις αναρτήσεις που κάνει.

Ο 52χρονος δημιουργός του «Angels» μίλησε στο CNBC, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων ως σόλο καλλιτέχνης, και μεταξύ άλλων είπε: «Πρώτα γράφω το θέμα και μετά το βάζω στην Τεχνητή Νοημοσύνη», εξηγώντας ότι: «Έχω ρίξει τόσα πολλά πράγματα πια. Το ξέρει. Με ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά... Αυτά που γράφω στο Instagram, δεν μπορώ να τα ορθογραφήσω, η γραμματική μου είναι απαίσια. Το τακτοποιεί».



