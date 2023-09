Έκλεισαν 15 αξιοθέατα στη Disney World εξαιτίας μιας αρκούδας

Δεκαπέντε αξιοθέατα έκλεισαν χθες στο πάρκο ψυχαγωγίας Disney World στο Ορλάντο της Φλόριντα, όταν μία μαύρη αρκούδα εντοπίστηκε να περιφέρεται στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το AFP, η αρκούδα σκαρφάλωσε σε δέντρο στο θεματικό πάρκο της Disney World «Μαγεμένο Βασίλειο», όπου την εντόπισε κλιμάκιο της επιτροπής για την προστασία της άγριας ζωής στη Φλόριντα, που κατάφερε να την αιχμαλωτίσει στη συνέχεια.

Νωρίτερα είχαν κλείσει προσωρινά 15 αξιοθέατα στο Disney World, μεταξύ των οποίων τα θεματικά πάρκα «Ο Στοιχειωμένος Πύργος» και «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», σύμφωνα με το Fox 35.

Nearly half of Disney World's Magic Kingdom Park in Florida shut down Monday after a black bear was spotted in a tree and safely captured. https://t.co/spzm0emH05 pic.twitter.com/QLwCprRh0V