Εκεχειρία στη Γάζα: «Ήμασταν σίγουροι, μια ημέρα θα απελευθερωνόμασταν» λέει Παλαιστίνια δημοσιογράφος

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της εκεχειρίας ανάμεσα σε Γάζα και Ισραήλ, αποφυλακίστηκαν σήμερα, 90 Παλαιστίνιοι φυλακισμένοι.

Λίγες ώρες πριν, αφέθηκαν ελεύθερες τρεις Ισραηλινές όμηροι από τη Χαμάς, με την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στη Λωρίδα της Γάζας, να συμβαίνει ύστερα από 15 μήνες αλλεπάλληλων συρράξεων.

Η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ ανακοίνωσε πως «90 τρομοκράτες» πλέον «απελευθερώθηκαν» από τη στρατιωτική φυλακή της Οφέρ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και από κέντρο κράτησης στην Ιερουσαλήμ.

Εκατοντάδες άνθρωποι, πανηγύρισαν τις εξελίξεις, συγκεντρωμένοι κατά μήκος του δρόμου, προκειμένου να δουν τα λεωφορεία από την Μπεϊτούνια προς την κατεύθυνση της Ραμάλας, της έδρας της Παλαιστινιακής Αρχής.

VIDEO: Crowds cheer as freed Palestinian prisoners arrive in West Bank town of Beitunia.



The buses held some of the 90 prisoners released as part of the Gaza ceasefire deal that began Sunday and saw three Israeli hostages freed by Hamas. Members of the crowd climbed atop the… pic.twitter.com/r0BT82i3Eh