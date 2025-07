ΗΠΑ: Άνδρας συνελήφθη κοντά στο Καπιτώλιο με τόξο, βέλη και όπλα στο όχημά του

Ένας άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης σε μικρή απόσταση από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, καθώς στο όχημά του βρέθηκαν όπλα, ένα τόξο και βέλη, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Καπιτωλίου (USCP).

Η σύλληψη έγινε στη Λεωφόρο Πενσιλβάνια, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα «ασυνήθιστο όχημα», στην οροφή του οποίου υπήρχε δεμένο ένα τρίκυκλο. Κατά τον έλεγχο, διαπίστωσαν ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε ένα τόξο με βέλη καθώς και μια άδεια θήκη περιστρόφου, όλα σε κοινή θέα.

US Capitol Police detained a man just steps from the US Capitol this morning. The man admitted to having guns and a bow and arrow in his vehicle just north of a close-by barricade, USCP say in a statement shared with NBC News. pic.twitter.com/qYn73sCwBw

Ο οδηγός, ο οποίος φορούσε πράσινη φόρμα και καουμπόικο καπέλο, παραδέχτηκε ότι είχε όπλα στην κατοχή του. Συνελήφθη επί τόπου, χωρίς να προβάλλει αντίσταση.

New: US Capitol Police have detained a man just steps from the Capitol who admitted to having guns and a bow and arrow in his vehicle just north of a close-by barricade.



USCP say charges are pending, and they are searching the man’s vehicle. pic.twitter.com/DJRrIc2e0L