Έκανε η Κιμ Καρντάσιαν φώτοσοπ στη μύτη του Πιτ Ντέβιντσον;

Μόλις μια μέρα αφότου η Κλόε Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι έκανε φώτοσοπ στην κόρη της, Τρου, η Κιμ Καρντάσιαν βρίσκεται στο επίκεντρο σχολιασμού γιατί «πείραξε» την μύτη του Πιτ Ντέιβιντσον.

Η σταρ δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται αγκαλιά με τον αγαπημένο της, ενώ είναι έξω για φαγητό. Μπορεί κάποιοι ακόλουθοί της να ενθουσιάστηκαν με την τρυφερή στιγμή, ωστόσο, άλλοι σχολίασαν ότι η Κιμ Καρντάσιαν είχε κάνει φώτοσοπ στον Ντέιβιντσον.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός στο Instagram @ProblematicFame, που επικεντρώνεται στην αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο το κοινωνικό δίκτυο μπορεί να επηρεάσει τα πρότυπα ομορφιάς, έκανε κοντινό στον ηθοποιό και το αντιπαρέβαλε με ένα άλλο πλάνο του, για να δείξει ότι η μύτη του είναι διαφορετική. Κάτω από το στιγμιότυπο με το παλαιότερο πλάνο του Ντέιβιντσον, ο χρήστης έγραψε «Η πραγματικότητα».

Πηγή, πάντως, δήλωσε στο Page Six ότι δεν υπήρξε επεξεργασία, υποστηρίζοντας ότι έπαιξε ρόλο η γωνία της λήψης. «Η εικόνα που φαίνεται δείχνει το πρόσωπο του σε διαφορετική γωνία και χαμογελά πιο πλατιά, οπότε δεν μπορεί να γίνει σύγκριση», τόνισε χαρακτηριστικά.

I would cry if someone gave me a photoshopped nose job and jawline sculpting pic.twitter.com/J6uZIdmFLG