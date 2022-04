Εικόνες χάους στη Σουηδία: Συγκρούσεις με τραυματίες σε διαδηλώσεις κατά ακροδεξιού κόμματος

Τεταμένο είναι το κλίμα σε πόλεις της Σουηδίας ύστερα από διαδηλώσεις κατά συγκεντρώσεων που έχει διοργανώσει το ακροδεξιό κόμμα Hard Line με επικεφαλής τον Rasmus Paludan.

Ο Paludan, που έχει διοργανώσει μία σειρά από διαδηλώσεις, υπόσχεται στους συμμετέχοντες την καύση του Κορανιού στις συγκεντρώσεις του.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, οι οποίες κλιμακώθηκαν και οδήγησαν σε τραυματισμούς και συγκρούσεις - αντιδρώντων - με την αστυνομία.

For the fourth day in a row, there is complete chaos in #Sweden. Three people are said to have been shot in the riots-by the police. Violent riots have broken out in #Linköping and #Norrköping - the police claims they're the target.#Ramadan 2022 pic.twitter.com/03wHj7tKtS