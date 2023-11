Έγκυος η σύντροφος του Ρόμπερτ Πάτινσον - Θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς

Το πρώτο τους παιδί περιμένουν ο Ρόμπερτ Πάτινσον με την σύντροφό του, Σούκι Γουοτερχάουζ.

Ήδη υπήρχαν φήμες εδώ και αρκετό καιρό πως η Σούκι Γουοτερχάουζ είναι έγκυος και περιμένει παιδί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον και έτσι η ηθοποιός αποφάσισε να δώσει ένα τέλος, ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο γεγονός κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, στο Corona Capital Festival.

«Αποφάσισα να φορέσω κάτι ιδιαίτερα αστραφτερό σήμερα, γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή από κάτι άλλο που συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο χαϊδεύοντας την κοιλιά της.

«Δεν είμαι σίγουρη αν λειτουργεί», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

