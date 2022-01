Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η Rihanna, που φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με φουσκωμένη κοιλιά.

Η 33χρονη σταρ περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ράπερ A$AP Rocky, σύμφωνα με το People. Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» το ζευγάρι να κάνει βόλτα στη Νέα Υόρκη το σαββατοκύριακο.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Rihanna άφησε να φανεί ότι είναι έγκυος. Φορούσε ένα ροζ τζάκετ, το οποίο ήταν ξεκούμπωτο και άφηνε να φανεί η φουσκωμένη κοιλιά της, πάνω στην οποία ακουμπούσαν τα κοσμήματά της.

