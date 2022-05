Έφτιαξε ένα X-wing starfighter από το Star Wars- Θέλει με αυτό να βοηθήσει την Ουκρανία

Μοιάζει με κάτι βγαλμένο από κάποιο μακρινό γαλαξία, αλλά αυτό το X-wing starfighter του Star Wars «γεννήθηκε» σε ένα γκαράζ στη Γη.

Η ρέπλικα είναι δημιουργία του Ακάκι Λεκιατσβίλι, ενός γιατρού που εργάζεται στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) στην Ατλάντα. Πέρασε σχεδόν έξι χρόνια δουλεύοντας σε αυτό το πρότζεκτ στον ελεύθερο χρόνο του. Τώρα που το ολοκλήρωσε, θέλει να το χρησιμοποιήσει για καλό σκοπό: «για τη μάχη ενάντια σε μια σατανική αυτοκρατορία, όπως στις ταινίες». Για τον ίδιο, αυτό σημαίνει συγκέντρωση χρημάτων για την Ουκρανία.

Πρόκειται για ιδέα που γεννήθηκε το 2016, όταν θεώρησε ότι θα ήταν ένας διασκεδαστικός τρόπος για να μάθει μερικά πράγματα στα παιδιά του για την επιστήμη και την τεχνολογία. «Από παιδί ήθελα να γίνω μηχανικός αεροδιαστημικής, αλλά οι γονείς μου με έστρεψαν προς την Ιατρική», λέει στο CNN ο 50χρονος που περιγράφει τον εαυτό του ως μάστορα με πάθος για το διάστημα.

Άρχισε να κατασκευάζει το σκάφος στο γκαράζ του, μέχρι που δεν χωρούσε πλέον για αυτό. Έφτιαξε μια επέκταση του γκαράζ, αλλά ούτε αυτός ο χώρος αρκούσε μόλις πρόσθεσε τα φτερά του σκάφους, που κινούνται. Οπότε, έχτισε ένα υπόστεγο στην πίσω αυλή του σπιτιού του, γεγονός που δεν ενθουσίασε τη σύζυγό του, σύμφωνα με τον ίδιο.

Χωρίς να έχει στα χέρια του σχέδια και οδηγίες, χρειάστηκε να κάνει μεγάλη έρευνα, μεταξύ άλλων παρακολουθώντας σκηνές από τις ταινίες του Star Wars. Έπειτα από έξι χρόνια σχεδιασμού, μαστορεμάτων, συγκολλήσεων και κατασκευής του υπόστεγου, τελικά το starfighter άνοιξε τα φτερά του, κυριολεκτικά.

Σε κλίμακα περίπου δύο τρίτων του πραγματικού, λειτουργεί με ασύρματο τηλεχειριστήριο, που ελέγχει τα φτερά και το παράθυρο του πιλοτηρίου. Μπορεί να κινηθεί στο έδαφος με ταχύτητα περίπου 4 μιλίων την ώρα. Οι προωθητήρες του ανοίγουν και κλείνουν και μέσα στο πιλοτήριο υπάρχουν δύο κάμερες, σύστημα στόχευσης, ακόμη και ένα R2D2, φουσκωτό. Το σκάφος δεν πετά και δεν ρίχνει λέιζερ, αλλά έχει κουμπιά για το τελευταίο, που βγάζουν ήχους.

