Έφτασε στην Τουρκία ο πάπας Λέων - Άρχισε η ιστορική επίσκεψη για την Οικουμενική Σύνοδο

Λίγο μετά τις 11:30 προσγειώθηκε στην Άγκυρα το αεροσκάφος που μεταφέρει τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εκλογή του.

Η περιοδεία του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Τουρκία και τον Λίβανο πραγματοποιεί ένα σχέδιο που είχε αφήσει ανολοκλήρωτο ο προκάτοχός του, πάπας Φραγκίσκος: να τιμηθεί μια καθοριστική επέτειος για την Ορθοδοξία και να σταλεί ένα μήνυμα ειρήνης σε μια ιδιαίτερα τεταμένη διεθνή συγκυρία, από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή.

Στην Άγκυρα, ο ποντίφικας θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για τριήμερο πρόγραμμα οικουμενικών και διαθρησκευτικών επαφών. Από εκεί, την Κυριακή, η παπική αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει στον Λίβανο, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στις 2 Δεκεμβρίου.

Πάπας Λέων: Ο κεντρικός λόγος του ταξιδιού στην Τουρκία

Κεντρικός λόγος του ταξιδιού είναι η επέτειος των 1.700 χρόνων από τη Σύνοδο της Νίκαιας (325 μ.Χ.), την πρώτη οικουμενική σύνοδο του Χριστιανισμού, όπου διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστης που χρησιμοποιείται έως σήμερα.

Το Βατικανό βλέπει τον Λίβανο –με τη μακρά παράδοση θρησκευτικής συνύπαρξης– ως κρίσιμο σημείο αναφοράς για τους Χριστιανούς της περιοχής, μετά από δεκαετίες πολέμων που έχουν συρρικνώσει ιστορικές κοινότητες.

Ο πάπας Λέων ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ της ITA Airways, συνοδευόμενος από περίπου 80 διεθνείς δημοσιογράφους. Η άφιξή του συνέπεσε με την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, με μέλη της αποστολής να μεταφέρουν ακόμη και κολοκυθόπιτες για τον ποντίφικα.

Η επίσκεψη θεωρείται μία από τις πλέον σημαντικές παρεμβάσεις της νέας παπικής ηγεσίας σε μια περιοχή που αναζητά σταθερότητα.

Πάπας Λέων: Το πρόγραμμα στην Τουρκία

Στις 28 Νοεμβρίου, μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, θα μεταβεί στη Νίκαια για την Οικουμενική Συνάντηση Προσευχής, στον χώρο των ανασκαφών της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου. Το ίδιο βράδυ θα φτάσει στην Κωνσταντινούπολη.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας θα επισκεφθεί το τέμενος Σουλτάν Αχμέτ και ακολούθως το Φανάρι, όπου θα παρακολουθήσει δοξολογία, θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και θα υπογράψουν κοινή διακήρυξη. Το απόγευμα θα τελέσει λειτουργία στη Volkswagen Arena.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ο Πάπας θα επισκεφθεί τον αρμενικό καθεδρικό ναό στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη θρονική εορτή του Αγίου Ανδρέα, όπου θα εκφωνήσει την τέταρτη ομιλία του και θα συμμετάσχει σε Οικουμενική Ευλογία.

Μετά το γεύμα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο Πάπας θα αναχωρήσει για τον Λίβανο, όπου θα συνεχίσει την επίσκεψή του έως τις 2 Δεκεμβρίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ IT'S VIRAL Ο Πάπας Λέων εμφανίστηκε σε rave party και ευλόγησε το κοινό

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πάπας Λέων και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο