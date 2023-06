Έφτασε στη Βιέννη με 89 ερπετά στις αποσκευές του- Η εξήγηση που έδωσε

Μεγάλος αριθμός ερπετών βρέθηκαν στις αποσκευές ενός άνδρα στο αεροδρόμιο της Βιέννης.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι βρήκαν 89 ερπετά στις αποσκευές ενός επιβάτη στο αεροδρόμιο της Βιέννης.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 85 γκέκο (σαρκοφάγες σαύρες), δύο φίδια και δύο σκορπιοί και όλα μαζί είχαν συνολική αξία 47.000 ευρώ, ανέφεραν οι αρμόδιες αρχές. Ο 50χρονος είχε πετάξει από την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, Αντίς Αμπέμπα, με προορισμό τη Βιέννη. Ελέγχθηκε από τους τελωνειακούς καθώς οι υπάλληλοι τον υποψιάστηκαν όταν θέλησε να χρησιμοποιήσει την έξοδο για τους ταξιδιώτες που δεν είχαν να δηλώσουν εμπορεύματα.

Προς μεγάλη τους έκπληξη, οι υπάλληλοι βρήκαν μια «αρχικά ανυπολόγιστη ποσότητα ερπετών» σε τρία κιβώτια μεταφοράς, πρόσθεσε το αυστριακό τελωνείο. Τα ερπετά, κανένα από τα οποία δεν θεωρούνταν προστατευόμενο είδος, παραδόθηκαν στον ζωολογικό κήπο Σόνμπρουν. Ορισμένα από αυτά ήταν σε εμφανώς κακή κατάσταση.

«Προς μεγάλη τους έκπληξη, οι τελωνειακοί αντίκρισαν μια αρχικά ανυπολόγιστη ποσότητα απροστάτευτων ερπετών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι η κατάσχεση έγινε στις 23 Μαΐου. Ο φερόμενος ως λαθρέμπορος, ένας 50χρονος Τσέχος, είχε επιχειρήσει να διαφύγει τους ελέγχους, ακολουθώντας την έξοδο προορίζεται για ταξιδιώτες που δεν έχουν να δηλώσουν εμπορεύματα, αλλά εντοπίστηκε από εργαζόμενους του αεροδρομίου, που είχαν ειδοποιηθεί για κινδύνους αναφορικά με ένα αεροπλάνο που απογειώθηκε από την Αντίς Αμπέμπα.

«Ορισμένα από τα στοιβαγμένα ερπετά έφεραν ήδη εμφανή σημάδια αφυδάτωσης», αλλά «όλα ανάρρωσαν», πρόσθεσε το υπουργείο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες. Τα ζώα στάλθηκαν αμέσως στον ζωολογικό κήπο της Βιέννης για φροντίδα.

Κατά την ανάκρισή του, ο ταξιδιώτης είπε ότι τα γκέκο «ήταν άνευ αξίας» σύμφωνα με τον ίδιο και ότι τα είχε φέρει για να ταΐσει τα φίδια του.

