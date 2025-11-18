Αδιέξοδο στο Κογκρέσο: Ο πόλεμος για τις αμβλώσεις «σταματά» το σχέδιο για την υγεία

Οι Δημοκρατικοί πίστεψαν πως, βγαίνοντας από το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, είχαν αποσπάσει από τους Ρεπουμπλικανούς μια κρίσιμη υπόσχεση: η Γερουσία θα ψηφίσει τον Δεκέμβριο την παράταση των επιδοτήσεων του Obamacare, οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους και στηρίζουν τους περισσότερους από 24 εκατ. ασφαλισμένους. Όμως το «παράθυρο» για συμφωνία κινδυνεύει ήδη να κλείσει — και όχι για οικονομικούς, αλλά για καθαρά ιδεολογικούς λόγους: το δικαίωμα στην άμβλωση.

Υπό ασφυκτική πίεση από αντι-αμβλωσιακές οργανώσεις, οι Ρεπουμπλικανοί ζητούν μια δραστική αλλαγή: οποιαδήποτε παράταση πρέπει να συνοδεύεται από ακόμα αυστηρότερους περιορισμούς στην κάλυψη αμ βλώσεων στα ασφαλιστικά προγράμματα που λαμβάνουν ομοσπονδιακές επιδοτήσεις.

Οι Δημοκρατικοί απαντούν πως κάτι τέτοιο δεν συζητείται καν — και πως η απαίτηση δείχνει ότι οι Ρεπουμπλικανοί δεν ενδιαφέρονται πραγματικά να σωθούν οι επιδοτήσεις.

«Ξέρουν ότι δεν θα πάρουν ποτέ τη στήριξή μας σε αυτό. Είναι σαν να θέλουν η διαπραγμάτευση να αποτύχει», δήλωσε η γερουσιαστής Τίνα Σμιθ.

Τι ισχύει ήδη σήμερα

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, οι επιδοτούμενες ασφαλιστικές δεν μπορούν να χρηματοδοτούν αμβλώσεις με ομοσπονδιακό χρήμα — οι ασφαλισμένοι πληρώνουν ξεχωριστά, τουλάχιστον 1 δολάριο τον μήνα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η κάλυψη δεν επιδοτείται από το κράτος.

Οι Δημοκρατικοί τονίζουν πως το σύστημα σέβεται ήδη πλήρως το λεγόμενο Hyde Amendment που απαγορεύει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση αμβλώσεων.

Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικανοί και οργανώσεις όπως η Susan B. Anthony Pro-Life America επιμένουν ότι οι επιδοτήσεις επιτρέπουν έμμεσα την αγορά προγραμμάτων που περιλαμβάνουν άμβλωση — άρα «δεν αρκούν».

Τι θα σήμαινε η αλλαγή

Αν εφαρμοζόταν η απαίτηση των Ρεπουμπλικανών:

Πολλές ασφαλιστικές θα διέγραφαν εντελώς την κάλυψη αμβλώσεων για να παραμείνουν επιλέξιμες.

Σε 12 πολιτείες όπου η κάλυψη αμβλώσεων είναι υποχρεωτική, σχεδόν 4 εκατ. ασφαλισμένοι δεν θα μπορούσαν πλέον να λάβουν ομοσπονδιακή επιδότηση.

Το σύστημα του Obamacare θα αποσταθεροποιούνταν, προειδοποιούν Δημοκρατικοί και ειδικοί.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν χαρακτήρισε την πρόταση «κρυφό ομοσπονδιακό ban».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη δει τα ασφάλιστρα για το 2026 να αυξάνονται κατά 26% καθώς πλησιάζει η λήξη των επιδοτήσεων. Χωρίς συμφωνία, εκατομμύρια Αμερικανοί κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι.

Για να περάσουν την παράταση, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται τουλάχιστον 13 Ρεπουμπλικανούς στη Γερουσία — κάτι που μοιάζει δύσκολο όσο η άμβλωση κυριαρχεί στη συζήτηση.

Κάποιοι, όπως η Ρεπουμπλικανή Λίζα Μουρκόφσκι, παραμένουν αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί διέξοδος. Άλλοι το βλέπουν καθαρά πολιτικά: ίσως οι Ρεπουμπλικανοί χρησιμοποιούν το θέμα της άμβλωσης για να αποφύγουν να ψηφίσουν τις επιδοτήσεις.

Όπως το έθεσε ο Δημοκρατικός Ρούμπεν Γκαλέγκο:

«Οι κανόνες είναι ήδη σαφείς. Αυτό που ζητούν απλώς δεν πρόκειται να συμβεί. Μάλλον ψάχνουν τρόπο να αποχωρήσουν από το τραπέζι».