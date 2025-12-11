Η Meta κλείνει λογαριασμούς που σχετίζονται με συμβουλές για την άμβλωση και queer περιεχόμενο

Η Meta αφαίρεσε και περιόρισε δεκάδες λογαριασμούς που ανήκουν σε παρόχους υπηρεσιών άμβλωσης, ομάδες queer και οργανώσεις αναπαραγωγικής υγείας τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι ακτιβιστές αποκάλεσαν την συγκεκριμένη κίνηση ένα από τα «μεγαλύτερα κύματα λογοκρισίας» στις πλατφόρμες της τα τελευταία χρόνια.

Οι διαγραφές και οι περιορισμοί ξεκίνησαν τον Οκτώβριο και στόχευσαν τους λογαριασμούς Facebook, Instagram και WhatsApp περισσότερων από 50 οργανώσεων σε όλο τον κόσμο, μερικές από τις οποίες εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες άτομα – σε αυτό που φαίνεται να είναι μια αυξανόμενη προσπάθεια της Meta να περιορίσει το περιεχόμενο που αφορά την αναπαραγωγική υγεία και τα queer άτομα στις πλατφόρμες της.

Πολλές από αυτές τις οργανώσεις προέρχονταν από την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο οι απαγορεύσεις επηρέασαν επίσης ομάδες που εξυπηρετούν γυναίκες στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή.

Η Meta προχωρά σε διαγραφή λογαριασμών

Η Repro Uncensored, μια ΜΚΟ που παρακολουθεί την ψηφιακή λογοκρισία εναντίον κινημάτων που εστιάζουν στο φύλο, την υγεία και τη δικαιοσύνη, δήλωσε ότι είχε εντοπίσει 210 περιστατικά διαγραφής λογαριασμών και σοβαρών περιορισμών που επηρέασαν αυτές τις ομάδες φέτος, σε σύγκριση με 81 πέρυσι.

Η Meta αρνήθηκε την ύπαρξη μιας κλιμακούμενης τάσης λογοκρισίας. «Κάθε οργανισμός και άτομο στις πλατφόρμες μας υπόκειται στον ίδιο σύνολο κανόνων, και οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί επιβολής με βάση την ιδιότητα μέλους σε ομάδα ή την υπεράσπιση είναι αβάσιμοι», ανέφερε σε δήλωση, προσθέτοντας ότι οι πολιτικές της σχετικά με το περιεχόμενο που αφορά την άμβλωση δεν έχουν αλλάξει.

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές δείχνουν ότι η Meta υιοθετεί την προσέγγιση της εποχής Τραμπ σε θέματα που αφορούν την υγεία των γυναικών και την LGBTQ+ κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Νωρίτερα φέτος, φαίνεται ότι «απαγόρευσε σιωπηρά» ή κατάργησε τους λογαριασμούς οργανώσεων στο Instagram ή στο Facebook που βοηθούσαν τις Αμερικανίδες να βρουν χάπια άμβλωσης. Η σιωπηρή απαγόρευση είναι όταν μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων περιορίζει σοβαρά την εμφάνιση του περιεχομένου ενός χρήστη χωρίς να τον ενημερώνει.

Σε αυτή την τελευταία εκκαθάριση, μπλόκαρε τις γραμμές βοήθειας για την άμβλωση σε χώρες όπου η άμβλωση είναι νόμιμη, απαγόρευσε λογαριασμούς queer και sex-positive στην Ευρώπη και αφαίρεσε αναρτήσεις με καρτουνιστικές απεικονίσεις γυμνού.

«Μέσα στον τελευταίο χρόνο, ειδικά από την ανάληψη της νέας προεδρίας των ΗΠΑ, έχουμε δει μια σαφή αύξηση στην κατάργηση λογαριασμών – όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε όλο τον κόσμο ως αποτέλεσμα αλυσιδωτής αντίδρασης», δήλωσε η Μάρθα Δημητράτου, εκτελεστική διευθύντρια της Repro Uncensored.

«Από ό,τι γνωρίζω, αυτό είναι τουλάχιστον ένα από τα μεγαλύτερα κύματα λογοκρισίας που έχουμε δει», είπε.

Αναιτιολόγητη η κατάργηση λογαριασμών από την εταιρεία

Οι ακτιβιστές έχουν κατηγορήσει τη Meta ότι είναι συγκαταβατική και αδιάφορη, καθώς η εταιρεία παρέχει μόνο ασαφείς εξηγήσεις για τους λόγους κατάργησης ορισμένων λογαριασμών και φαίνεται απρόθυμη να συνεργαστεί.

Σε ένα email που κοινοποιήθηκε στον Guardian, ένας σύμβουλος της Meta φαίνεται να προσκαλεί μια σειρά οργανώσεων αναπαραγωγικής υγείας σε μια κλειστή διαδικτυακή ενημέρωση σχετικά με «τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε με τις πολιτικές διαχείρισης περιεχομένου της Meta».

Το email αναφέρει ότι η συνάντηση «δεν θα είναι μια ευκαιρία για να διατυπωθούν κριτικές για τις πρακτικές της Meta ή να προσφερθούν συστάσεις για αλλαγές πολιτικής».

Η Δημητράτου είπε ότι τέτοιες κλειστές συναντήσεις είχαν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, προσθέτοντας ότι «ενισχύουν την ανισορροπία ισχύος που επιτρέπει στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να αποφασίζουν ποιες φωνές θα ενισχύονται και ποιες όχι».

Σε μια άλλη περίπτωση, ένας υπάλληλος της Meta συμβούλεψε μια επηρεαζόμενη οργάνωση σε ένα προσωπικό μήνυμα να απομακρυνθεί εντελώς από την πλατφόρμα και να δημιουργήσει μια λίστα αλληλογραφίας, λέγοντας ότι οι απαγορεύσεις πιθανότατα θα συνεχιστούν. Η Meta δήλωσε ότι δεν έστειλε αυτό το μήνυμα.

Οι πρόσφατες διαγραφές της Meta εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο της εταιρείας να διαγράφει λογαριασμούς και, στη συνέχεια, να φαίνεται ότι κάνει πίσω μετά από δημόσια πίεση, δήλωσε η Καρολίνα Άρε, ερευνήτρια στο Κέντρο Ψηφιακών Πολιτών του Πανεπιστημίου Northumbria.

Τι αναφέρουν οργανώσεις που δέχθηκαν περιορισμούς

Μεταξύ των οργανώσεων που έχουν επηρεαστεί από τις απαγορεύσεις είναι η Women Help Women, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Ολλανδία, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με την άμβλωση σε γυναίκες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, των Φιλιππίνων και της Πολωνίας. Λαμβάνει περίπου 150.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από γυναίκες κάθε χρόνο, δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της, Κίνγκα Τζελίνσκα.

Η Women Help Women υπάρχει στο Facebook εδώ και 11 χρόνια, είπε η Τζελίνσκα, και ενώ ο λογαριασμός της είχε ανασταλεί στο παρελθόν, αυτή ήταν η πρώτη φορά που απαγορεύτηκε εντελώς. Η απαγόρευση θα μπορούσε να είναι «απειλητική για τη ζωή», είπε, ωθώντας ορισμένες γυναίκες προς επικίνδυνες, λιγότερο αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Δεν δόθηκαν πολλές εξηγήσεις για την απαγόρευση.

Σε ένα μήνυμα της Meta προς την ομάδα με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου αναφερόταν ότι η σελίδα της «δεν συμμορφώνεται με τα Πρότυπα της Κοινότητας σχετικά με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα», προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι απογοητευτικό, αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε το Facebook ασφαλές και φιλόξενο για όλους».

«Είναι μια πολύ λακωνική εξήγηση, μια αίσθηση αδιαφάνειας», είπε η Τζελίνσκα. «Απλά το αφαίρεσαν. Αυτό είναι όλο. Δεν γνωρίζουμε καν για ποια ανάρτηση πρόκειται».

Η Jacarandas ιδρύθηκε από μια ομάδα νεαρών φεμινιστριών όταν η άμβλωση αποποινικοποιήθηκε στην Κολομβία το 2022, με σκοπό να συμβουλεύει γυναίκες και κορίτσια σχετικά με τον τρόπο απόκτησης δωρεάν, νόμιμης άμβλωσης. Η εκτελεστική διευθύντρια της ομάδας, Βιβιάνα Μονσάλβε, δήλωσε ότι η γραμμή βοήθειας WhatsApp είχε αποκλειστεί και στη συνέχεια επανήλθε τρεις φορές από τον Οκτώβριο. Ο λογαριασμός WhatsApp είναι επί του παρόντος απαγορευμένος και η Μονσάλβε δήλωσε ότι είχαν λάβει ελάχιστες πληροφορίες από τη Meta σχετικά με το αν αυτό θα συνεχιστεί.

«Στείλαμε ένα email στη [Meta] και είπαμε: 'Γεια σας, είμαστε μια φεμινιστική οργάνωση. Ασχολούμαστε με την άμβλωση. Η άμβλωση επιτρέπεται στην Κολομβία έως τις 24 εβδομάδες. Επιτρέπεται να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με αυτό'», δήλωσε η Μονσάλβε.

Η Meta δήλωσε: «Οι πολιτικές και η εφαρμογή τους σχετικά με το περιεχόμενο που αφορά τα φάρμακα για την άμβλωση δεν έχουν αλλάξει: επιτρέπουμε αναρτήσεις και διαφημίσεις που προωθούν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης όπως η άμβλωση, καθώς και συζητήσεις και αντιπαραθέσεις γύρω από αυτές, αρκεί να συμμορφώνονται με τις πολιτικές μας».

Ενώ ομάδες όπως οι Jacarandas και Women Help Women είδαν τους λογαριασμούς τους να διαγράφονται οριστικά, άλλες ομάδες δήλωσαν ότι αντιμετώπιζαν όλο και περισσότερο περιορισμούς από τη Meta στις αναρτήσεις τους και σιωπηρή απαγόρευση του περιεχομένου τους.

Με πληροφορίες από Guardian