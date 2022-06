ΕΕ- Μεταναστευτικό: Συμφωνία για υποχρεωτική αλληλεγγύη στις χώρες που δέχονται πιέσεις- Ενίσχυση συνόρων

Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν στον μηχανισμό αλληλεγγύης για τη μετεγκατάσταση μεταναστών και στους κανονισμούς που αφορούν στην ενίσχυση του ελέγχου στα σύνορα της Ένωσης (screaning και δεδομένα Εurodac).

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών και προεδρεύων του συμβουλίου, Ζεράρ Νταρμανέν, έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου προς την υιοθέτηση του Συμφώνου Ασύλου και Μετανάστευσης.

Νωρίτερα, προσερχόμενος στο συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο, ο Νταρμανέν εξήγησε ότι ο μηχανισμός προβλέπει την υποχρεωτική αλληλεγγύη όλων των κρατών-μελών προς τις χώρες που δέχονται μεταναστευτικές πιέσεις, είτε μέσω της υποδοχής των μεταναστών που διασώζονται στη Μεσόγειο, σε εθελοντική βάση, είτε παρέχοντας οικονομική και ανθρωπιστική στήριξη.

«Η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών-μελών τάσσεται υπέρ αυτής της αλληλεγγύης και πάνω από δέκα κράτη-μέλη δήλωσαν ότι είναι θετικά στο να δεχτούν μετανάστες», δήλωσε. Από την άλλη, εξήγησε ότι η συμφωνία που αφορά στον κανονισμό για τη θέσπιση ελέγχου διαλογής υπηκόων τρίτων χωρών στα σύνορα (screaning), καθώς και για τα δεδομένα Eurodac, θα βοηθήσουν στην καταγραφή των μεταναστών στα σύνορα της ΕΕ και στην άρνηση της εισόδου, εάν διαπιστωθεί ότι απειλούν την ασφάλεια της Ευρώπης.

Οι δύο κανονισμοί για την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων της ΕΕ και για τον μηχανισμό αλληλεγγύης, ο οποίος θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη που δέχονται μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις, έλαβε τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των κρατών-μελών, ανέφερε ο Γάλλος υπουργός σε ανάρτηση στο Twitter.

Επίσης ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες η γαλλική προεδρία της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οργανώσουν συνάντηση για την «πλατφόρμα αλληλεγγύης» προκειμένου να δώσουν συγκεκριμένη ουσία σε αυτή την «ιστορική συμφωνία».

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, με ανάρτηση στο Twitter επεσήμανε ότι η σημερινή συμφωνία αποτελεί αδιαμφισβήτητη ένδειξη της ενότητας της Ευρώπης που αναπτύσσεται τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα ευχαρίστησε τις χώρες της ομάδας των MED5 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα) για την «εποικοδομητική τους προσέγγιση».

A major breakthrough achieved today on the Pact with large majority in support of this compromise.



This is a unequivocal demonstration of the united Europe we have seen emerging even more strongly in recent months.



Particular thanks to #MED5 countries for constructive approach. https://t.co/hUCH1PY0xP