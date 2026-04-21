Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες «επιτίθενται σεξουαλικά» σε Παλαιστινίους «για να τους εκδιώξουν»

Ισραηλινοί στρατιώτες χρησιμοποιούν την έμφυλη βία, καθώς και τις σεξουαλικές επιθέσεις και την παρενόχληση, για να εξαναγκάσουν τους Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικά ζητήματα.

Παλαιστίνιες γυναίκες, άνδρες και παιδιά έχουν καταγγείλει επιθέσεις, αναγκαστική απογύμνωση, επεμβατικές και επώδυνες σωματικές έρευνες, Ισραηλινούς που εκθέτουν τα γεννητικά τους όργανα, ακόμη και σε ανηλίκους, καθώς και απειλές σεξουαλικής βίας.

Τα τελευταία τρία χρόνια, ερευνητές του West Bank Protection Consortium κατέγραψαν δεκαέξι περιπτώσεις σεξουαλικής βίας που σχετίζονται με τη σύγκρουση, ένας αριθμός που πιθανότατα υποεκτιμάται λόγω της ντροπής και του στίγματος που αντιμετωπίζουν οι επιζώντες.

«Η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται για να ασκηθεί πίεση στις κοινότητες, να επηρεαστούν οι αποφάσεις σχετικά με την παραμονή ή την εγκατάλειψη των σπιτιών και της γης τους, και να αλλάξουν τα πρότυπα της καθημερινής ζωής», ανέφερε σε έκθεσή της η ομάδα διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Σεξουαλική παρενόχληση και βία εις βάρος Παλαιστινίων

Η μελέτη με τίτλο «Σεξουαλική βία και αναγκαστική μετακίνηση στη Δυτική Όχθη» περιγράφει λεπτομερώς περιστατικά κλιμακούμενων σεξουαλικών επιθέσεων και ταπεινώσεων Παλαιστινίων στις κοινότητές τους και μέσα στα σπίτια τους από το 2023.

Άλλες μορφές βίας που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν την ούρηση πάνω σε Παλαιστίνιους, τη λήψη και τη διανομή ταπεινωτικών φωτογραφιών δεμένων και γυμνών ατόμων, την παρακολούθηση γυναικών που χρησιμοποιούν αποχωρητήρια, καθώς και απειλές σεξουαλικής βίας εναντίον γυναικών. Οι μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί ανώνυμα λόγω του στίγματος που περιβάλλει τη σεξουαλική βία.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι σεξουαλικές επιθέσεις επιτάχυναν τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Περισσότερα από τα δύο τρίτα των νοικοκυριών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν την αυξανόμενη βία κατά των γυναικών και των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης που στοχεύει κορίτσια, ως το σημείο καμπής στην απόφασή τους να φύγουν, ανέφερε η ομάδα.

«Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τη σεξουαλική παρενόχληση ως τη στιγμή που ο φόβος μετατράπηκε από χρόνιο σε αφόρητο. Μίλησαν για το πώς έβλεπαν γυναίκες και κορίτσια να υπομένουν ταπεινώσεις και για το πώς υπολόγιζαν τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια», ανέφερε η έκθεση.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια των κακοποιήσεων απέτυχαν επανειλημμένα να τις αποτρέψουν ή να ασκήσουν δίωξη στους υπεύθυνους. Μια γυναίκα υποβλήθηκε σε επώδυνη εσωτερική έρευνα από δύο γυναίκες στρατιώτες που μπήκαν στο σπίτι της και στη συνέχεια την διέταξαν να βγάλει τα ρούχα της για πλήρη σωματική έρευνα.

«Περιέγραψε ότι της δόθηκε εντολή να ανοίξει τα πόδια της με τρόπο που της προκάλεσε πόνο, και ανέφερε υποτιμητικά σχόλια και άγγιγμα σε ευαίσθητα σημεία», αναφέρεται στην έκθεση.

Άνδρες και αγόρια ήταν επίσης στόχοι σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης. Τον περασμένο μήνα, Ισραηλινοί έποικοι έγδυσαν τον 29χρονο Κουσάι Αμπού αλ-Κεμπάς, από την κοινότητα Κίρμπετ Χούμσα στη βόρεια κοιλάδα του Ιορδάνη, έδεσαν τα γεννητικά του όργανα με zip tie και τον χτύπησαν μπροστά στην κοινότητά του και σε διεθνείς ακτιβιστές, σύμφωνα με μάρτυρες.

Τον Οκτώβριο του 2023, έποικοι και στρατιώτες έγδυσαν, έδεσαν με χειροπέδες και ξυλοκόπησαν Παλαιστινίους από το χωριό Γουαντί ας-Σικ, ούρησαν πάνω τους, προσπάθησαν να βιάσουν έναν από αυτούς με το κοντάρι μιας σκούπας και τους φωτογράφισαν γυμνούς, φωτογραφίες τις οποίες στη συνέχεια διέδωσαν δημόσια.

Σοβαρές συνέπειες από την ανεξέλεγκτη βία

Η σεξουαλική βία και η παρενόχληση είχαν σοβαρές επιπτώσεις ακόμη και όταν οι κοινότητες δεν είχαν εκτοπιστεί, ενώ οι γυναίκες και τα κορίτσια επλήγησαν ιδιαίτερα. Για να περιορίσουν την πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με Ισραηλινούς που ενδέχεται να τις επιτεθούν ή να τις παρενοχλήσουν, τα κορίτσια εγκατέλειψαν το σχολείο και οι γυναίκες σταμάτησαν να εργάζονται.

Αυτό είχε επίσης οδηγήσει σε αύξηση των πρόωρων γάμων, καθώς οι γονείς, απελπισμένοι να προστατεύσουν τις κόρες τους, αναζητούσαν τρόπους να τις απομακρύνουν από τις απειλές. Τουλάχιστον έξι οικογένειες που ερωτήθηκαν για την έκθεση είχαν κανονίσει γάμους για κορίτσια ηλικίας μεταξύ 15 και 17 ετών.

Το Κέντρο Νομικής Βοήθειας και Συμβουλευτικής για τις Γυναίκες (WCLAC) με έδρα τη Ραμάλα έχει επίσης τεκμηριώσει τη χρήση σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης κατά Παλαιστινίων γυναικών και κοριτσιών με σκοπό τη διάσπαση και τον εκτοπισμό κοινοτήτων.

Το WCLAC ανέφερε ότι γυναίκες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη είχαν καταγγείλει σεξουαλικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης διείσδυσης κατά τη διάρκεια ελέγχων, καθώς και κακοποίηση. Η ταπείνωση περιελάμβανε την κοροϊδία κοριτσιών που είχαν την περίοδό τους, ανέφερε.

«Τα κορίτσια δεν πηγαίνουν στο σχολείο και παρατηρούνται περιπτώσεις πρόωρων, αναγκαστικών γάμων. Πρόκειται για ανήλικες, αλλά γνωρίζουμε ότι οι γονείς τους προσπαθούν να τις προστατεύσουν στέλνοντάς τις μακριά από την περιοχή», δήλωσε η Κιφάγια Κράιμ, υπεύθυνη της μονάδας υπεράσπισης στο WCLAC.

«Οι γυναίκες χάνουν τις δουλειές τους επειδή δεν μπορούν να μεταβούν στον χώρο εργασίας τους λόγω της σεξουαλικής βίας και, ως εκ τούτου, αποφασίζουν να μείνουν στο σπίτι».

Η Κράιμ είπε ότι πιστεύει πως η ομάδα της γνωρίζει μόνο ένα μικρό μέρος των περιπτώσεων σεξουαλικής βίας από Ισραηλινούς στρατιώτες και εποίκους. «Αυτό είναι ίσως το 1% των περιπτώσεων, και έπρεπε να κάνουμε πολλή έρευνα στις τοπικές κοινότητες μόνο και μόνο για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων ώστε να μας μιλήσουν για αυτές τις περιπτώσεις».

Η «κουλτούρα» ατιμωρησίας

Η Μιλένα Ανσάρι, επικεφαλής του τμήματος των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών στην οργάνωση Physicians for Human Rights – Israel, δήλωσε ότι η αύξηση της σεξουαλικής βίας και της παρενόχλησης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συμβαίνει εν μέσω μιας ευρύτερης κουλτούρας ατιμωρησίας για τις επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων.

Μια πρόσφατη απόφαση να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον στρατιωτών για τον βιασμό μιας κρατούμενης στο κέντρο Sde Teiman, ο οποίος είχε καταγραφεί σε βίντεο, έστειλε ένα ιδιαίτερα σαφές μήνυμα.

«Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι ουσιαστικά δίνουν το πράσινο φως για τη χρήση σεξουαλικής βίας, όταν αποφασίζουν να μην ασκήσουν δίωξη στην πιο γνωστή υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά καλά τεκμηριωμένη», είπε η Ανσάρι. «Υπάρχει μια κουλτούρα αποδοχής των σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον Παλαιστινίων».

«Στην Κνέσετ έγινε συζήτηση για το αν είναι ή όχι αποδεκτό να βιάζεις έναν Παλαιστίνιο. Ακόμη και ο πρωθυπουργός δεν δήλωσε ότι το Ισραήλ αντιτίθεται στον βιασμό κρατουμένων».

Η αποτυχία του Ισραήλ να ασκήσει δίωξη σε εποίκους που επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη οδήγησε τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Εχούντ Ολμέρτ, να ζητήσει την παρέμβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για να σώσει τους Παλαιστίνιους από τους «Εβραίους τρομοκράτες», σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian.

Η έκθεση σχετικά με τη σεξουαλική βία ως μέσο αναγκαστικής εκτόπισης βασίστηκε σε 83 συνεντεύξεις με παλαιστινιακές κοινότητες σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν βία από εποίκους και περιορισμούς στην κυκλοφορία.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, άτομα που έχουν ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, γυναίκες, νεαροί ακτιβιστές και επικεφαλής της κοινότητας.

Με πληροφορίες από Guardian