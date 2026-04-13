Οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν δακρυγόνα σε μαθητές που πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία στη Δυτική Όχθη

Ισραηλινές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον Παλαιστινίων μαθητών που πραγματοποιούσαν καθιστική διαμαρτυρία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αφού έποικοι απέκλεισαν την πρόσβαση στο σχολείο τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διέλυσε μια «ασυνήθιστη συγκέντρωση», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν οι στρατιώτες έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον των παιδιών, την πρώτη ημέρα μαθημάτων μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Umm al-Khair, ένα μικρό χωριό στη νότια περιοχή της Masafer Yatta.

Οι μαθητές επρόκειτο να επιστρέψουν στα θρανία τη Δευτέρα για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από 40 ημέρες, καθώς τα μαθήματα είχαν διακοπεί λόγω της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ομάδα μαθητών και κατοίκων είχε συγκεντρωθεί κοντά σε έναν φράχτη από συρματόπλεγμα, τον οποίο είχαν τοποθετήσει Ισραηλινοί έποικοι, εμποδίζοντας την πρόσβαση στο σχολείο.

«Οι έποικοι προσπαθούν να μας πιέσουν με κάθε τρόπο»

Μαθητές και ορισμένοι ενήλικοι παρακολουθούσαν υπαίθριο μάθημα στο πλαίσιο της καθιστικής διαμαρτυρίας, διεκδικώντας πρόσβαση, όταν – σύμφωνα με μάρτυρες – οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων.

«Καθόμασταν και μας πέταξαν μια χειροβομβίδα [δακρυγόνου]. Φοβήθηκα, άρχισα να φωνάζω και έτρεξα μακριά», δήλωσε η 12χρονη Σάρα αλ-Χαθαλέεν.

«Άρχισα να κλαίω. Μια γυναίκα με αγκάλιασε και έμεινε μαζί μου. Φοβηθήκαμε πολύ», συμπλήρωσε η ίδια.

Ο Μπασάμ Τζαμπρ, διευθυντής εκπαίδευσης της περιοχής, επιβεβαίωσε ότι τα παιδιά πραγματοποιούσαν καθιστική διαμαρτυρία τη στιγμή του περιστατικού.

«Οι έποικοι προσπαθούν να μας πιέσουν με κάθε τρόπο. Ένας από αυτούς είναι να κόβουν τον δρόμο προς το σχολείο και να επεκτείνουν τον οικισμό», ανέφερε, αναφερόμενος σε κατοίκους του κοντινού οικισμού Carmel που τοποθέτησαν τον φράχτη.

«Δυστυχώς, δεν υπάρχουν λύσεις. Θα συνεχίσουμε τη διαμαρτυρία σήμερα και αύριο μέχρι να βρεθεί λύση, ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν στα σχολεία τους».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι απέστειλε δυνάμεις στην περιοχή.

«Στρατιώτες των IDF αναπτύχθηκαν στην περιοχή του Umm al-Khair έπειτα από αναφορές για ασυνήθιστη συγκέντρωση Παλαιστινίων», ανέφερε.

«Η συγκέντρωση διαλύθηκε και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», πρόσθεσε.

Βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) δείχνει δακρυγόνα να εκτοξεύονται, ενώ παιδιά ουρλιάζουν και τρέχουν να απομακρυνθούν.

«Χθες το βράδυ ήμασταν ενθουσιασμένοι που θα πάμε σχολείο σήμερα. Οι Ισραηλινοί ήρθαν και έκλεισαν τον δρόμο με συρματόπλεγμα… θέλουμε να επιστρέψουμε στο σχολείο», δήλωσε ο 11χρονος Ρασίντ αλ-Χαθαλέεν.

Η περιοχή της Masafer Yatta αποτελεί γνωστό σημείο έντασης, με περιστατικά βίας από εποίκους και κατεδαφίσεις παλαιστινιακών κατοικιών.

Στο χωριό Umm al-Khair είχε σκοτωθεί τον Αύγουστο του 2025 ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Awdah Hathaleen από έποικο.

Η βία από εποίκους έχει αυξηθεί σε όλη τη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Εξαιρουμένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν πλέον σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη - οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου - ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967.

Με πληροφορίες από Guardian