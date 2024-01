Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί κομάντος μεταμφιέστηκαν σε γιατρούς και δολοφόνησαν τρεις άνδρες μέσα σε νοσοκομείο

Τρεις άνδρες εκτελέστηκαν σε νοσοκομείο της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από μεταμφιεσμένους κομάντος, την ώρα που οι εντάσεις στην περιοχή εντείνονται με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έστειλαν σήμερα τους κομάντος, οι οποίοι προσποιούνταν το ιατρικό προσωπικό, σε νοσοκομείο της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, για να εκτελέσουν τρεις άνδρες, για τους οποίους είπαν πως πρόκειται για «τρομοκράτες» και πως ένας απ' αυτούς συνδέεται με τη Χαμάς. Είναι η πρώτη φορά από το 2015 που οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν σε μια τέτοια επιχείρηση σε νοσοκομείο της Δυτικής Όχθης, για την οποία το πρακτορείο Reuters αναφέρει πως αποτελεί ένδειξη ότι ο πόλεμος στη Γάζα επεκτείνεται και σε άλλα μέτωπα.

Τα πτώματα των τριών ανδρών μέσα στο νοσοκομείο Αβικέννας της Τζενίν, είδε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Στο σημείο υπήρχαν ένα φορείο, πάνω στο οποίο υπήρχε ένα ματωμένο μαξιλάρι που έφερε τρύπα από σφαίρα, δεν άφηνε αμφιβολίες για τη φύση της επιχείρησης, ενώ πιο μακριά, ένα στρώμα έφερε κι αυτό ίχνη αίματος, όπως και το πάτωμα και οι τοίχοι.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο στρατός, η εσωτερική ασφάλεια και η αστυνομία του Ισραήλ ανέφεραν πως «εξουδετέρωσαν» από κοινού τον Μοχάμαντ Τζαλάμνε, έναν «τρομοκράτη της Χαμάς», καθώς και «άλλους δύο τρομοκράτες», τους Μπάσελ και Αϊμάν Γαζάουι.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι ο Τζαλάμνε ήταν μέλος της. Επίσης ο Ισλαμικός Τζιχάντ, ένα άλλο ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, ανακοίνωσε πως οι αδελφοί Γαζάουι ήταν μέλη του. Οι κηδείες αυτών των τελευταίων τελέσθηκαν αργά σήμερα το πρωί.

«Μια ομάδα μελών των δυνάμεων κατοχής ντυμένων με πολιτικά εισήλθε και δολοφόνησε» τους τρεις άνδρες με όπλα με σιγαστήρες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δρ. Νάτζι Ναζάλ, ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου. «Η επιχείρηση έλαβε χώρα στην υπηρεσία αποκατάστασης του τρίτου ορόφου, όπου νοσηλευόταν από τις 25 Οκτωβρίου ο Μπάσελ Γαζάουι», πρόσθεσε ο γιατρός, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας δεν μπορούσε «να κινηθεί πλέον καθόλου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισραηλινών δυνάμεων, ο Τζαλάμνε «διατηρούσε επαφές με κέντρα διοίκησης της Χαμάς στο εξωτερικό και είχε τραυματιστεί ενώ επιχειρούσε να πραγματοποιήσει επίθεση με παγιδευμένο όχημα» πριν από καιρό. Φέρεται επίσης να «μετέφερε όπλα και πυρομαχικά σε τρομοκράτες για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις» και «σχεδίασε μια επιδρομή εμπνευσμένη από τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου».

«Ο Τζαλάμνε προγραμμάτιζε να πραγματοποιήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια επίθεση και χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο για να κρυφτεί», υποστήριξαν οι ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «μεγάλος αριθμός» Παλαιστινίων που καταζητούνται από το Ισραήλ χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία «ως βάσεις για να σχεδιάζουν τρομοκρατικές δραστηριότητες και να πραγματοποιούν επιθέσεις».

Μάλιστα, σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσιοποιήθηκε από τις παλαιστινιακές αρχές στα social media, 12 άνδρες και γυναίκες που φέρουν πολεμικά όπλα και είναι μεταμφιεσμένοι σε ιατρικό προσωπικό ή φορούν πολιτικά, εισέρχονται στις 05:43 σε μια μονάδα νοσηλείας και ακινητοποιεί προτείνοντας τα όπλα τους παρόντες.

