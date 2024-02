Δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία- «Θα νικήσουμε», λέει ο Ζελένσκι

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Γκοστομέλ, κοντά στο Κίεβο, όπου έγιναν οι πρώτες μάχες κατά του απόπειρες του ρωσικού στρατού να καταλάβει το Κίεβο, βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη δεύτερη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

«Θα νικήσουμε», είπε ο Ζελένσκι, σε βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η προεδρία. «Παλεύουμε γι' αυτό. Εδώ και 730 ημέρες από τη ζωή μας. Και θα νικήσουμε, την καλύτερη μέρα της ζωής μας», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνοδευόταν από ηγέτες της Δύσης που βρέθηκαν εκεί για την περίσταση: την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προεδρεύει της G7, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



That is why when it comes to ending the war, we always add: on our… pic.twitter.com/MQttTK8Ex2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024

«Πιστεύουμε ότι η Ουκρανία αγωνίζεται επίσης και για τη δική μας ελευθερία αλλά και για το εθνικό μας συμφέρον», είπε στους δημοσιογράφους η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία πρόκειται να υπογράψει διμερή συμφωνία ασφαλείας με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Μετά το Λονδίνο τον Ιανουάριο, το Κίεβο υπέγραψε τέτοιου είδους κείμενο, με τη Γερμανία και τη Γαλλία.

President #Zelensky together with the Western partners honoured the memory of the bravest Ukrainians who fought for Ukraine and freedom and gave their lives so that #Ukraine could live. pic.twitter.com/MEobjmCGSv — KyivPost (@KyivPost) February 24, 2024

Αυτές οι συμφωνίες ασφαλείας μπορεί να αφορούν στη χορήγηση στρατιωτικού εξοπλισμού, διαλειτουργικού με αυτόν του ΝΑΤΟ, την εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο AGI, οι Μελόνι και Ζελένσκι θα ανοίξουν μια συνάντηση της G7 (Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Καναδάς) από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, ένα διάσημο μνημείο του κέντρου του Κιέβου.

Φον ντερ Λάιεν: Θα υπάρξει νίκη για την Ουκρανία

Μήνυμα ενότητας έστειλαν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κροο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι «αυτό το αεροδρόμιο δεν είναι μόνο σύμβολο αντίστασης. Είναι επίσης σύμβολο της βιομηχανίας σας. Ήταν το σπίτι του μεγαλύτερου αεροπλάνου του κόσμου: του Mriya - το όνειρο. Πριν από δύο χρόνια, οι Ρώσοι κατέστρεψαν το αεροπλάνο. Αλλά δεν μπορούσαν να καταστρέψουν το όνειρο». Η πρόεδρος της Κομισιόν διεμήνυσε ότι «θα υπάρξει νίκη για την Ουκρανία. Θα υπάρξει ειρήνη και ευημερία και θα υπάρχει Ευρώπη».

At the Wall of Remembrance, I pay my respects to the Ukrainians who made the ultimate sacrifice fighting for our values.



Freedom, democracy, the rule of law.



They are in our hearts and minds.



Their legacy lives on.



And it will shine through the day Ukraine wins this war. pic.twitter.com/2SeulZsNPe — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

«Το Κίεβο στάθηκε δυνατό. Το θάρρος σας στάθηκε εμπόδιο στον Πούτιν», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία για όσο χρειαστεί «με περισσότερη οικονομική στήριξη, περισσότερα πυρομαχικά, περισσότερη εκπαίδευση για τα στρατεύματά σας».

Πέραν αυτού, η φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας Ντένις Σμίχαλ.

Good meeting with @Denys_Shmyhal



We discussed next steps on the €50 billion Ukraine Facility.



The 1st payment of €4.5 bn will come in March.



We discussed how to deal with Ukrainian exports and tackle issues at the land border.



And our joint work on the defence industry. pic.twitter.com/qZeWjHQIyu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

Να συνεχιστεί η στήριξη προς την Ουκρανία ζητούν Μακρόν και Μπάιντεν

Την ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να οδηγηθεί σε αποτυχία η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας υπογράμμισαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας, ο Μακρόν ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τους στόχους της διεθνούς διάσκεψης που διοργανώνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Παρίσι. Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο Μακρόν επανέλαβε την αντίθεσή του στην ισραηλινή επίθεση στη Ράφα και την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός. Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με το Ελιζέ, συμφώνησαν ότι θα πρέπει να επιτευχθεί, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, η απελευθέρωση των ομήρων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία αποκλιμάκωση της κρίσης. Συμφώνησαν επίσης ότι επείγει να διασφαλιστεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, σε αντιστοιχία με τις μεγάλες ανάγκες του αστικού πληθυσμού. Επίσης οι δύο πρόεδροι επιβεβαίωσαν την ανάγκη να αποφευχθεί η επέκταση της κρίσης στον Λίβανο.

Μήνυμα για τα δύο χρόνια από την ημέρα που ο στρατός του Βλαντίμιρ Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία έστειλε με ανάρτησή του και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια πολέμου στην Ευρώπη. Ο γενναίος ουκρανικός λαός συνεχίζει να αγωνίζεται για να υπερασπιστεί την ελευθερία του και τις κοινές μας αξίες στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θα σταθούμε δίπλα τους για όσο χρειαστεί», έγραψε ο πρωθυπουργός στο Χ

Today marks two years of war in Europe. The brave Ukrainian people continue to fight to defend their freedom and our common values in the European family. We will stand by them for as long as it takes. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 24, 2024

Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters