Δραματική στροφή: Η Γερμανία φέρνει πίσω τη στρατιωτική θητεία λόγω Ρωσίας

Η Γερμανία επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία μετά από 14 χρόνια - Όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα περνούν από τεστ φυσικής κατάστασης από το 2027, με στόχο την ενίσχυση της Bundeswehr απέναντι στη ρωσική απειλή

φωτ.: Getty
Η Γερμανία έκανε την Τετάρτη ένα τεράστιο βήμα προς την επιστροφή της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, σε μια ιστορική απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ενέκρινε σχέδιο νόμου που προβλέπει ότι από το 2025 οι 18χρονοι άνδρες θα υποχρεούνται να συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο σχετικά με τη φυσική τους κατάσταση και τη διάθεσή τους να υπηρετήσουν στη Μπούντεσβερ (Bundeswehr), τον γερμανικό στρατό. Για τις γυναίκες η διαδικασία θα είναι προαιρετική.

Από το 2027 θα καθιερωθεί και υποχρεωτική εξέταση φυσικής κατάστασης για όλους τους 18χρονους άνδρες, ώστε να υπάρχει έτοιμη βάση δεδομένων σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί πλήρης στράτευση.

Το Βερολίνο επιχειρεί να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών από 180.000 σε 260.000, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους εφέδρους. Όλα αυτά την ώρα που οι ανησυχίες για τη Ρωσία μεγαλώνουν και η πίεση στο ΝΑΤΟ αυξάνεται.

Ωστόσο, η κοινωνία είναι διχασμένη: το 60% των Γερμανών τάσσεται υπέρ της θητείας αν δεν επαρκεί η εθελοντική κατάταξη, αλλά η πλειοψηφία των νέων 18-29 ετών δηλώνει αντίθετη. Ήδη ακτιβιστές διαδήλωσαν έξω από κέντρο καριέρας του στρατού στην Κολωνία, καταγγέλλοντας την επιστροφή στη θητεία.

Το νομοσχέδιο προβλέπει και εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία για αντιρρησίες συνείδησης, σε νοσοκομεία ή δράσεις πολιτικής προστασίας.

Με πληροφορίες από Washington Post

