Δουβλίνο: Αεροπλάνα ταλαντεύονται κατά την προσγείωση λόγω ισχυρών ανέμων

Αεροπλάνα δυσκολεύτηκαν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου όλο το Σαββατοκύριακο το απόγευμα καθώς η καταιγίδα Ashley έπληξε μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Βίντεο κατέγραψαν τις προσπάθειες των πιλότων να σταθεροποιήσουν τα αεροσκάφη ώστε να προσγειωθούν, αλλά δεν το κατόρθωσαν όλες τις φορές.

✈️ Planes struggled to land at Dublin Airport this afternoon as Storm Ashley battered parts of the UK and Ireland.



The Met Office said the storm will 'likely' create a danger to life with winds of up to 80mph in some areas of the country.