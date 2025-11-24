ΔΙΕΘΝΗ
Donald Glover: Ο Childish Gambino αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό

Ο Donald Glover είπε πως οι γιατροί βρήκαν και τρύπα στην καρδιά του - Όσα ανέφερε για τα προβλήματα υγείας του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Ντόναλντ Γκλόβερ / EPA
Ο Donald Glover, ηθοποιός και μουσικός, γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα ως «Childish Gambino», αποκάλυψε στη σκηνή του Camp Flog Gnaw στο Λος Άντζελες ότι πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, λίγο μετά την έναρξη της περιοδείας του.

Ο 42χρονος καλλιτέχνης εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο πονοκέφαλο στη Λουιζιάνα, παρ’ όλα αυτά έκανε κανονικά τη «ζωντανή του εμφάνιση»: «δεν έβλεπα καλά. Όταν φτάσαμε στο Χιούστον, πήγα νοσοκομείο και ο γιατρός μού είπε ότι είχα πάθει εγκεφαλικό».

Η περιοδεία του, που είχε αρχίσει τον Αύγουστο του 2024, αναβλήθηκε αρχικά για λόγους υγείας και λίγο αργότερα ακυρώθηκε εντελώς. Το Σάββατο, στην πρώτη δημόσια εξομολόγηση για το περιστατικό, ο Glover κάθισε στη σκηνή και μίλησε ανοιχτά για όσα πέρασε.

Donald Glover: Η αναφορά στον Τζέιμι Φοξ

Αντιμετωπίζοντας το ζήτημα υγείας με χιούμορ, όπως κάνει πάντα, ο Donald Glover είπε ότι «αντέγραψε» τον Τζέιμι Φοξ (Jamie Foxx), ο οποίος επίσης υπέστη εγκεφαλικό το 2023, όμως στη συνέχεια σοβάρεψε: «Ένιωθα πως τους απογοητεύω όλους. Είχα υποσχεθεί ότι θα παίξω στην Ιρλανδία και δεν τα κατάφερα ποτέ».

Οι γιατροί εντόπισαν επίσης μια τρύπα στην καρδιά του, κάτι που τον οδήγησε σε δύο επεμβάσεις. «Λένε πως όλοι έχουμε δύο ζωές, και η δεύτερη αρχίζει όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις μόνο μία», είπε στο κοινό. «Η ζωή που έζησα μαζί σας είναι προνόμιο».

Όταν είχε αναβάλει την περιοδεία του τον Σεπτέμβριο του 2024, είχε αναφέρει πως πρέπει να φροντίσει τον εαυτό του, καλώντας τους θαυμαστές του να κρατήσουν τα εισιτήριά τους για κάτι μελλοντικά. Έναν μήνα αργότερα, αναγκάστηκε να ακυρώσει όλες τις εμφανίσεις του, λέγοντας ότι χρειάζεται χρόνο για να αναρρώσει.

Το Σάββατο έκλεισε την εμφάνιση με μια φράση της συζύγου του: «Αν αυτή η ζωή είναι η γεύση, μόλις τελειώσω, δώστε μου κι άλλη μια μπουκιά».

Με πληροφορίες από BBC

