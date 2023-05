Φορτηγό πλοίο προσαράξε στη διώρυγα του Σουέζ

Στη διώρυγα του Σουέζ είχε προσαράξει φορτηγό πλοίο το οποίο τελικά ανέλκυσαν ο αρχές, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ναυτιλιακή εταιρεία Leth Agencies.

Νωρίτερα το πλοίο είχε προσαράξει στη διώρυγα του Σουέζ προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία τουλάχιστον άλλων τεσσάρων πλοίων. Πρόκειται για το Xin Hai Tong 23 που ανήκει στην Xiang B12 HK International Ship Lease και το διαχειρίζεται η Tosco Keymax International Ship Management. Το φορτηγό πλοίο είχε ξεκινήσει από το λιμάνι της Ντούμπας στη Σαουδική Αραβία.

Χάρη στην επέμβαση των τριών αιγυπτιακών ρυμουλκών όμως, το πλοίο κατάφερε να αποκολληθεί και να δοθεί η διώρυγα του Σουέζ ξανά σε λειτουργία.

«Η αρχή της διώρυγας του Σουέζ ανέλκυσε επιτυχώς το M/V XIN HAI TONG 23 στις 07:40», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο Twitter.

Το πλοίο, υπό τη σημαία του Χονγκ Κονγκ, ήταν «εκτός ελέγχου» κοντά στο νότιο άκρο της διώρυγας. Προσάραξε σε μια «γωνία» της ανατολικής πλευράς, σύμφωνα με την εταιρεία Marine Traffic.

