ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δικαστής στις ΗΠΑ διατάσσει την απέλαση του Μαχμούντ Χαλίλ

Επικαλείται «ψευδή στοιχεία» στην αίτηση για πράσινη κάρτα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δικαστής στις ΗΠΑ διατάσσει την απέλαση του Μαχμούντ Χαλίλ Facebook Twitter
Ο Μαχμούντ Χαλίλ επέστρεψε στο Κολούμπια / Φωτογραφία: EPA
0

Δικαστής Μετανάστευσης στην Πολιτεία της Λουιζιάνα διέταξε την απέλαση του Μαχμούντ Χαλίλ, γνωστού ηγετικού στελέχους φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, προς την Αλγερία ή εναλλακτικά τη Συρία, κρίνοντας ότι παρουσίασε «ανακριβή στοιχεία» στην αίτηση για την πράσινη κάρτα του.

Η εντολή, με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται από τη δικαστή Τζέιμι Κόμανς, η οποία σημείωσε ότι οι ανακρίβειες στην αίτηση «δεν οφείλονταν σε άγνοια ή έλλειψη μόρφωσης, αλλά σε εσκεμμένη παραπλάνηση με ουσιώδη στοιχεία».

«Διατάσσεται η απομάκρυνση του εναγόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Αλγερία ή εναλλακτικά προς τη Συρία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Οι δικηγόροι του Χαλίλ δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση, υπογραμμίζοντας πως υφίσταται παράλληλη εντολή ομοσπονδιακού δικαστηρίου που εμποδίζει την άμεση απέλαση ή κράτησή του όσο εκκρεμεί ξεχωριστή υπόθεση για τα πολιτικά του δικαιώματα στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σε δήλωσή του μέσω της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), ο Χαλίλ έκανε λόγο για «εκδικητική ενέργεια» από την κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν είναι έκπληξη ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να με τιμωρεί για την ελευθερία του λόγου μου. Η τελευταία τους προσπάθεια, μέσω ενός δικαστηρίου-παρωδίας, δείχνει για άλλη μια φορά το πραγματικό τους πρόσωπο».

Ο Χαλίλ, κάτοχος πράσινης κάρτας, είναι παντρεμένος με Αμερικανίδα πολίτη και έχει έναν γιο που γεννήθηκε στις ΗΠΑ. Παρέμεινε τρεις μήνες υπό κράτηση από τον Μάρτιο, χάνοντας τη γέννηση του παιδιού του, και αποφυλακίστηκε τον Ιούνιο, συνεχίζοντας ωστόσο να απειλείται με απέλαση.

Πρώην φοιτητής του Πανεπιστημίου Columbia, είχε αναδειχθεί σε εξέχουσα μορφή των πανεθνικών κινητοποιήσεων υπέρ της Παλαιστίνης στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα φιλοπαλαιστινιακούς διαδηλωτές, όπως τον Χαλίλ, για «αντισημιτισμό» και στήριξη της τρομοκρατίας. Ωστόσο, οργανώσεις διαμαρτυρίας —μεταξύ αυτών και εβραϊκές ομάδες— τονίζουν ότι η κριτική στην πολιτική του Ισραήλ δεν συνιστά αντισημιτισμό ούτε ταύτιση με εξτρεμιστικές ιδεολογίες.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ήξερα ότι θα νικούσα»: Ο Μαχμούντ Χαλίλ μιλά για τις άθλιες συνθήκες κράτησης από την ICE

Διεθνή / «Ήξερα ότι θα νικούσα»: Ο Μαχμούντ Χαλίλ μιλά για τις άθλιες συνθήκες κράτησης από την ICE

«Ήταν μια πολύ, πολύ απάνθρωπη εμπειρία, για κάποιον που δεν κατηγορήθηκε για κανένα έγκλημα» - Άθλιο φαγητό, συνθήκες ψύχους και ψυχολογική πίεση - Δεν θα τους συγχωρήσω που δεν μου επέτρεψαν να παραστώ στη γέννηση του γιου μου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Προσευχόμαστε να έρθει η βίζα πριν τον θάνατο» - Άγνωστο το μέλλον για τα βαριά τραυματισμένα παιδιά της Γάζας

Διεθνή / «Προσευχόμαστε να έρθει η βίζα πριν τον θάνατο» - Το άγνωστο μέλλον των βαριά τραυματισμένων παιδιών της Γάζας

Δεκάδες τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα βρίσκονται εγκλωβισμένα στην Αίγυπτο και «επικίνδυνα» μακριά από τη θεραπεία τους, μετά την αιφνίδια απαγόρευση του Τραμπ για την είσοδο Παλαιστινίων στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Ο «βασιλιάς των ναρκωτικών» που κανείς δεν μπορεί να αγγίξει – Πώς ο «Μέντσο» κυριαρχεί σε ΗΠΑ και Μεξικό

Διεθνή / Ο «βασιλιάς των ναρκωτικών» που κανείς δεν μπορεί να αγγίξει – Πώς ο «Μέντσο» κυριαρχεί σε ΗΠΑ και Μεξικό

Η άνοδος του «νέου Ελ Τσάπο», Μέντσο Οσεγέρα, του πιο ισχυρού άρχοντα ναρκωτικών παγκοσμίως. Πώς κυριαρχεί στην κοκαΐνη, ελέγχει καρτέλ και συνεργάζεται με πρώην εχθρούς
LIFO NEWSROOM
Pussy Riot: Μέλη του συγκροτήματος καταδικάστηκαν ερήμην τους από δικαστήριο της Μόσχας

Διεθνή / Pussy Riot: Μέλη του συγκροτήματος καταδικάστηκαν ερήμην από δικαστήριο της Μόσχας

«Το παράδοξο είναι πως βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία καταδικάζονται σε 3 με 4 χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές λαμβάνουν τερατώδεις ποινές για τις απόψεις τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του μέλος του συγκροτήματος
LIFO NEWSROOM
Μπέρνι Σάντερς: Ο πρώτος γερουσιαστής των ΗΠΑ που λέει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Διεθνή / Μπέρνι Σάντερς: Ο πρώτος γερουσιαστής των ΗΠΑ που λέει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον ολόκληρου του παλαιστινιακού λαού» - Ο Αμερικανός γερουσιαστής είχε δεχθεί κριτική επειδή απέφευγε τον όρο
LIFO NEWSROOM
Κάρολος και Καμίλα παρέθεσαν δείπνο στον Τραμπ – Παρόντες οι κορυφαίοι της τεχνολογία

Διεθνή / Κάρολος και Καμίλα παρέθεσαν δείπνο στον Τραμπ – Παρόντες οι κορυφαίοι της τεχνολογίας

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκαν προσωπικότητες της τεχνολογίας όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, αλλά και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ.
LIFO NEWSROOM
Ισραηλινά άρματα μάχης και μπουλντόζες προελαύνουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας

Διεθνή / Ισραηλινά άρματα μάχης και μπουλντόζες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας

Κάτοικοι ανέφεραν ότι η προέλαση του στρατού ακολούθησε σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κτίρια και κεντρικούς δρόμους, οι οποίοι φαίνεται να προετοίμασαν το έδαφος για την εισβολή
LIFO NEWSROOM
Στις ΗΠΑ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Διεθνή / Στις ΗΠΑ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Στη διάρκεια της συνάντησης έθεσε τα ζητήματα που απασχολούν το Πατριαρχείο, με έμφαση στη θρησκευτική ελευθερία και την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων
LIFO NEWSROOM
 
 