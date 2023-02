Διεθνής κινητοποίηση για αποφυλάκιση του Μιχαήλ Σαακασβίλι- Έχει επιδεινωθεί η υγεία του

Hγέτες από πολλές χώρες ζήτησαν την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι, αφού εμφανίστηκε αδυνατισμένος σε ακρόαση στο δικαστήριο.

Ο Μιχαήλ Σαακασβίλι -ο οποίος εμφανίστηκε μέσω βίντεο στην ακρόαση της Τετάρτης- βρίσκεται σε φυλακή της Γεωργίας από τον Οκτώβριο του 2021. Καταδικάστηκε για κατάχρηση εξουσίας ενώ ήταν στην εξουσία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες είχαν πολιτικά κίνητρα. Από τη φυλάκισή του, η υγεία του έχει επιδεινωθεί σημαντικά και έχει ισχυριστεί ότι δηλητηριάστηκε από τις αρχές.

Ο Μιχαήλ Σαακασβίλι συνελήφθη το 2021 μετά από μια αιφνιδιαστική επιστροφή στη Γεωργία, εισερχόμενος λαθραία στη χώρα. Κάλεσε σε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αλλά συνελήφθη γρήγορα από τις γεωργιανές αρχές. Καταδικάστηκε ερήμην για κατάχρηση εξουσίας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γεωργίας Rati Bregadze είπε ότι αυτοτραυματιζόταν και η κατάστασή του ήταν αποτέλεσμα της άρνησής του να φάει.

Η ιατρική ομάδα του Μιχαήλ Σαακασβίλι είπε ότι το βάρος του μειώθηκε από 115 κιλά σε 68 κιλά (150 λίβρες) μετά τη φυλάκισή του.

Μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών που ζήτησαν την απελευθέρωσή του ήταν ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky, ο οποίος είπε ότι οι αρχές τον «βασανίζουν και τον σκοτώνουν». Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η σημερινή κυβέρνηση της Γεωργίας προσπαθούσε «να σκοτώσει» τον Σαακασβίλι.

Ο Σαακασβίλι έλαβε την ουκρανική υπηκοότητα το 2015 και μίλησε μόνο στα ουκρανικά στην εμφάνισή του στο δικαστήριο, φορώντας ένα μπλουζάκι με τυπωμένο το «I am Ukrainian» πάνω του. Υπηρέτησε επίσης ως κυβερνήτης της δυτικής επαρχίας της Οδησσού μεταξύ 2015 και 2016.

