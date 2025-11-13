Diddy: Αναβάλλεται η αποφυλάκισή του μετά από καταγγελίες για παραβίαση κανόνων

Ο Diddy αναμένεται να περάσει περισσότερο χρόνο στη φυλακή, λόγω φερόμενων παραβιάσεων κανονισμών.

Η ημερομηνία αποφυλάκισης του καταδικασμένου Diddy μετατέθηκε σχεδόν έναν μήνα αργότερα, εν μέσω αναφορών ότι παραβίασε κανόνες κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Ο 56χρονος, που καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες σχετικές με τη μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία, είχε αρχικά λάβει ποινή 50 μηνών φυλάκισης τον Οκτώβριο, με ημερομηνία αποφυλάκισης την 8η Μαΐου 2028.

Όμως σύμφωνα με τα αρχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ, η ημερομηνία αυτή έχει πλέον μετατεθεί για τις 4 Ιουνίου 2028.

Αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος της αλλαγής, η είδηση έρχεται έπειτα από αναφορές ότι ο ιδρυτής της Bad Boy Records φέρεται να παραβίασε σειρά κανονισμών εντός της φυλακής.

Λίγες μόλις ημέρες αφότου ξεκίνησε να εκτίει την ποινή του στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Diddy φέρεται να συνελήφθη να καταναλώνει αλκοόλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ. Στη συνέχεια, αξιωματούχοι φέρονται να εξέτασαν τη μετακίνησή του σε άλλη πτέρυγα, αλλά τελικά αποφάσισαν να τον αφήσουν στο ίδιο κελί.

«Κυκλοφορούν αρκετές ψευδείς και απερίσκεπτες αναφορές σχετικά με τον κ. Combs. Δεν έχει παραβιάσει κανέναν κανονισμό της φυλακής. Η νηφαλιότητα και η αυτοπειθαρχία του παραμένουν προτεραιότητες και τις λαμβάνει σοβαρά υπόψη», ανέφερε από την πλευρά του ο δικηγόρος του, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CBS News, o Diddy φέρεται να παραβίασε ξανά κανονισμό όταν πραγματοποίησε τηλεφωνική κλήση από τη φυλακή, κάτι που απαγορεύεται ρητά. Αν και κινδύνευε να χάσει τα δικαιώματα τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο δικηγόρος του του υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση.

«Συμμετέχει στο πρόγραμμα απεξάρτησης και εργάζεται στη βιβλιοθήκη του παρεκκλησίου της φυλακής. Η τηλεφωνική κλήση έγινε από δικηγόρο και προστατεύεται από το δικηγορικό απόρρητο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE

