Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Τραμπ: Τι αλλάζει εάν ο πρόεδρος ανταποκριθεί θετικά

Η αποκάλυψη του Αμερικανού προέδρου για τον Diddy

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Τραμπ: Τι αλλάζει εάν ο πρόεδρος ανταποκριθεί θετικά
Τι θα συμβεί εάν ο Τραμπ δώσει προεδρική χάρη στον Diddy / Φωτ: EPA
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου ότι ο Sean «Diddy» Combs του ζήτησε προεδρική χάρη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η ομάδα του άλλοτε πανίσχυρου παραγωγού της hip-hop, Diddy, επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για να συζητήσει το ενδεχόμενο της χάρης. Ωστόσο, ο πρόεδρος φάνηκε αναποφάσιστος ως προς το αν θα τη χορηγήσει, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο.

Ο Diddy καταδικάστηκε σε πάνω από τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για υποθέσεις που σχετίζονται με την πορνεία. Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε σχετικά με το αίτημα, ο Τραμπ απάντησε: «Πολλοί μου έχουν ζητήσει χάρη. Τον αποκαλώ Puff Daddy», είπε, αναφερόμενος σε ένα από τα ψευδώνυμα με τα οποία είναι γνωστός ο ιδρυτής της Bad Boy Records τα τελευταία τριάντα χρόνια. «Μου έχει ζητήσει χάρη».

Ο Τραμπ δεν άφησε να εννοηθεί αν σκοπεύει να εγκρίνει το αίτημα. Τον Αύγουστο, είχε δηλώσει για τον Diddy: «Ουσιαστικά, θα τον έλεγα, κατά το ήμισυ αθώο», φράση που ερμηνεύτηκε ως αναφορά στο γεγονός ότι ο Combs καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες, αλλά αθωώθηκε από τις βαρύτερες -εκείνες που αφορούσαν εμπόριο ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και εγκληματική οργάνωση.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι στο παρελθόν οι δυο τους είχαν φιλική σχέση και ότι «τα πήγαιναν εξαιρετικά», αλλά αυτό άλλαξε ριζικά όταν εκείνος μπήκε στην πολιτική. «Έγινε πολύ εχθρικός», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί του εδώ και χρόνια», συνέχισε. «Παλιά με συμπαθούσε πολύ. Νομίζω ότι όταν μπήκα στην πολιτική, αυτή η σχέση χάλασε. Θα εξετάσω σίγουρα τα δεδομένα. Αν πιστεύω ότι κάποιος αδικήθηκε, είτε με συμπαθεί είτε όχι, αυτό δεν θα επηρεάσει την απόφασή μου».

Τι είναι η προεδρική χάρη

Με την προεδρική χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος έχει την εξουσία από το Σύνταγμα (Άρθρο II, Τμήμα 2) να χορηγεί «ευμενή μεταχείριση» (clemency) σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για ομοσπονδιακά εγκλήματα -είτε με πλήρη απαλλαγή (pardon), είτε με μείωση ποινής (commutation), αναστολή (reprieve) ή άλλες μορφές ανακούφισης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της προεδρικής χάρης:

  • Η χάρη αφορά μόνο ομοσπονδιακά εγκλήματα -δεν καλύπτει εγκλήματα που διώκονται σε πολιτειακό επίπεδο (states).
  • Ο πρόεδρος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη χάρη για υποθέσεις καθαίρεσης (impeachment cases).
  • Η χορήγηση χάρης δεν αφαιρεί απαραίτητα το ιστορικό της καταδίκης — η καταδίκη και η χάρη μπορεί να συνεχίσουν να εμφανίζονται στα αρχεία.
  • Η χρήση της χάρης θεωρείται έργο έλεος και απονομής δικαίου, και εντάσσεται στο σύστημα ελέγχου και ισορροπίας των εξουσιών.

Συνήθως, τα αιτήματα για χάρη αξιολογούνται από το Γραφείο Χάρης (Office of the Pardon Attorney) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο συντάσσει συστάσεις προς τον Πρόεδρο -η τελική απόφαση, όμως, ανήκει στον Πρόεδρο.

Τι αλλάζει αν χορηγηθεί η χάρη:

  • Η καταδικασμένη ποινή μπορεί να ανασταλεί ή να αναιρεθεί -το άτομο μπορεί να απαλλαγεί από την εκτέλεση της ποινής ή μέρος αυτής.
  • Το άτομο μπορεί να ανακτήσει ορισμένα πολιτικά δικαιώματα (π.χ. δικαίωμα ψήφου, συμμετοχή σε δημόσια αξιώματα), αν αυτά είχαν αφαιρεθεί εξαιτίας της καταδίκης.
  • Παρά τη χάρη, η καταδίκη εξακολουθεί να υπάρχει ως ιστορικό γεγονός, δηλαδή δεν σβήνει αυτόματα σαν να μην συνέβη -απαιτείται δικαστική διαδικασία για διαγραφή, όπου προβλέπεται.
  • Ο πρόεδρος δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει εξηγήσεις για την απόφασή του -είναι μια άμεση εκτελεστική πράξη, με ευρύ φάσμα διακριτικής ευχέρειας.
  • Η παραχώρηση χάρης σε δημόσια πρόσωπα συχνά προκαλεί αντιδράσεις και πολιτικές συνέπειες, γιατί επηρεάζει την αντίληψη της Δικαιοσύνης και της αμεροληψίας.
