Διαδηλώσεις στο Ιράν: Πληροφορίες για τουλάχιστον 7 νεκρούς - «Έπεσαν» WhatsApp και Instagram

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν καθώς χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους τις τελευταίες ημέρες, οργισμένοι για τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας που συνελήφθη επειδή φέρεται να μην τήρησε τον ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας.

Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν με μαζικότητα την Τετάρτη σε πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη χώρα.

Αξιωματούχοι της Τεχεράνης κατηγόρησαν ξένες και αντιπολιτευόμενες δυνάμεις για τους θανάτους, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ένα μέλος των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Κουρδιστάν, ταξίαρχος Αλί Αζαντί επιβεβαίωσε ότι τέσσερις διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στην επαρχία από το Σάββατο. «Εχθρικές ομάδες έχουν διαπράξει αυτά τα εγκλήματα», δήλωσε ο Αζαντί στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. «Προτρέψαμε τη νεολαία να μη συμμετέχει στις συγκεντρώσεις, καθώς είχαμε αξιόπιστες πληροφορίες ότι αυτές οι ομάδες είχαν διεισδύσει [στις διαδηλώσεις]», πρόσθεσε.

Ο Σαχράμ Καραμί, εισαγγελέας της δυτικής επαρχίας Κερμανσάχ, δήλωσε ότι δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν από δυνάμεις της αντιπολίτευσης που αντιτίθενται στο καθεστώς και ότι οι σφαίρες που χρησιμοποιήθηκαν για να τους σκοτώσουν δεν είναι ανήκουν σε δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν.

«Προτρέπουμε τις οικογένειες στην Κερμανσάχ να αποτρέψουν τους νέους τους από το να συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις», είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Όλα αυτά καθώς έχουν πληθύνει τις τελευταίες ώρες οι αναφορές ότι στο Ιράν έχει μπλοκαριστεί η πρόσβαση σε Instagram και WhatsApp.

Παράλληλα, σημαντικές διακοπές πρόσβασης στο σύνολο του διαδικτύου αναφέρθηκαν σε όλη τη χώρα, με έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να διακόπτει τη λειτουργία του, αφήνοντας εκατομμύρια Ιρανούς εκτός σύνδεσης.

⚠️ #Iran is now subject to the most severe internet restrictions since the November 2019 massacre.



▶️ Mobile networks largely shut down (MCI, Rightel, Irancell - partial)

▶️ Regional disruptions observed during protests

▶️ Instagram, WhatsApp restrictedhttps://t.co/8cCHIJA2Oi