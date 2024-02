Διαδηλώσεις στην Ευρώπη για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι

Διαδηλώσεις για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι διοργανώθηκαν απόψε σε διάφορες χώρες στης Ευρώπης.

Ολλανδία, Ελβετία, Βρετανία, Πολωνία, Γερμανία, Λιθουανία είναι μερικές μόνο χώρες όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να τιμήσει τον θάνατο ενός ανυπότακτου πνεύματος και να φωνάξει κατά του Πούτιν. Eκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στην πλατεία Νταμ, μπροστά στα βασιλικά ανάκτορα του Άμστερνταμ, καθώς και έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας στη Χάγη, στα κάγκελα της οποίας κρέμασαν ένα πορτρέτο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι διαδηλωτές κρατούταν πλακάτ με το σύνθημα «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος» και «Μην εγκαταλείπετε», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Στην Ελβετία, περίπου 150 άτομα συγκεντρώθηκαν στη Γενεύη, κρατώντας στα χέρια τους λουλούδια και πλακάτ. Μια γυναίκα κρατούσε ένα πανό με το σύνθημα, στα αγγλικά, «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος. Μια αυθόρμητη διαδήλωση έγινε και στη Ζυρίχη, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, μετέδωσε το πρακτορείο Keystone-ATS. «Ο Πούτιν σκότωσε τον Ναβάλνι», έγραφε μια αφίσα που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

Στο Λονδίνο, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας. «Ο Ναβάλνι είναι ο ήρωάς μας» και «Η Ρωσία μου είναι στη φυλακή» φώναζαν στα αγγλικά και τα ρωσικά. Άλλοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Είμαστε Ναβάλνι» και «Ο Πούτιν να καεί στην κόλαση».

Protests outside Russian Embassy in London tonight. In Russia people across most major cities have gathered to commemorate #Navalny. Watch ⁦@BBCNewsnight⁩ with ⁦@BBCJoeInwood⁩ 22:30 BBC2. pic.twitter.com/yDQY8C23yb — Maria Polachowska (@mpolachowska) February 16, 2024

Ανάλογες συγκεντρώσεις έγιναν και σε πλατείες στη Βαρσοβία, το Βίλνιους και το Βερολίνο, για να τιμήσουν τον Αλεξέι Ναβάλνι.

Στη διαδήλωση της Βαρσοβίας, έξω από τη ρωσική πρεσβεία, συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι, που δήλωναν αναστατωμένοι από τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος» και «Δεν ξεχνάμε ποτέ, δεν συγχωρούμε ποτέ».

Russians gather in front of the Russian Embassy in Belgrade, Serbia to protest against Navalny’s murder.



They chant “Putin d*ckhead”



Moscow authorities are warning they will clamp down on anyone trying to initiate street protests.



Via @JayinKyiv pic.twitter.com/QtttlEHaZ8 — Double (@ozidiicongo) February 16, 2024

Στη Λιθουανία, εκατοντάδες άνθρωποι που κρατούσαν πορτρέτα του Ναβάλνι συγκεντρώθηκαν στο μνημείο των θυμάτων της σοβιετικής κατοχής. Μια Ρωσίδα που ζει στη χώρα εδώ και ένα χρόνο είπε ότι ο Ναβάλνι ήταν «ένας άνθρωπος που έλεγε αυτά που σκεφτόταν και της έδινε ελπίδα. Ακόμη και από τη φυλακή του, κατάφερε να βρει τη δύναμη και να μεταφέρει ελπίδα σε εκείνους που αντιστέκονται», είπε. Ανάλογο σκηνικό στη Σερβία και τη Βαρκελώνη.

Το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας, στη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν του Βερολίνου, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Πούτιν δολοφόνε» και «Ο Πούτιν στη Χάγη». Οι διαδηλωτές ήταν κυρίως ρωσόφωνοι και κρατούσαν πλακάτ με υβριστικά συνθήματα για τον Ρώσο πρόεδρο και φωτογραφίες του Ναβάλνι.

Στην πρεσβεία, καθώς και στο γειτονικό κτιριακό συγκρότημα της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Aeroflot, όλα τα φώτα ήταν σβηστά.

Protests in Barcelona against Putin's regime that murdered the Russian opposition leader @navalny. pic.twitter.com/vu1jxmyVF8 — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) February 16, 2024

«Είναι ένα σκληρό πλήγμα σε συναισθηματικό επίπεδο. Περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση της οικογένειας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εβγκένι Σιρόκιν, ο συντονιστής του κινήματος «Ελευθερώστε τον Ναβάλνι» στη Γερμανία. «Αυτό μας κινητοποιεί για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Αγωνιζόμαστε κατά του Πούτιν», πρόσθεσε ο 43χρονος Σιρόκιν, που κρατούσε ένα μεγάλο, ασπρόμαυρο πορτρέτο του Ναβάλνι.

«Αισθάνομαι εντελώς άδειος. Δεν είμαι κανένας μεγάλος ακτιβιστής, αλλά το θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό. Αυτή η είδηση απλώς μου έκοψε την ανάσα», είπε ο 40χρονος Μιχαήλ Φιλίποφ, ο οποίος έφυγε από τη Ρωσία μαζί με τον 21χρονο γιο του, για να μην στρατολογηθούν.

«Τον σκότωσαν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Για εμένα, αυτό είναι φρικτό, σε προσωπικό επίπεδο. Είναι ένδειξη ότι χάσαμε τον μπούσουλα», είπε ο Μαράτ Γκελμάν, ένας γνωστός Ρώσος συλλέκτης και επικριτής του Κρεμλίνου που έχει εγκατασταθεί πλέον στο Βερολίνο.

«Ένας ήρωας πρέπει να αντικαθίσταται από εκατό άλλους ήρωες. Θα πρέπει να σηκώσουν και άλλοι το κεφάλι και να πουν: δεν φοβάμαι. Ελπίζω πραγματικά ότι οι άνθρωποι θα εμπνευστούν από τη ζωή και τον θάνατο του Αλεξέι και αυτό θα τους ωθήσει να υπηρετήσουν την πατρίδα», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα στη Μόσχα όποιος επιχειρεί να αφήσει λίγα λουλούδια στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι στην Πέτρα Σολοβέτσκι, ένα μνημείο για τα θύματα της καταστολής της σοβιετικής πολιτικής, τίθεται υπό κράτηση.

In Moscow 🇷🇺, everyone who tries to lay flowers at the Solovetsky Stone, in memory of Navalny, is detained. pic.twitter.com/Z8FAxBmIIZ — Jason Jay Smart (@officejjsmart) February 16, 2024

