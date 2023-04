Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Εισβολή στα γραφεία της Black Rock- Επίθεση σε αγαπημένο εστιατόριο του Μακρόν

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν και σήμερα στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στη Γαλλία, ενώ καταγράφηκε και εισβολή διαδηλωτών στο κτίριο της BlackRock στο Παρίσι.

Για ακόμη μια φορά οι διαδηλώσεις στη Γαλλία κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του Εμανουέλ Μακρόν κατέληξαν σε σοβαρά επεισόδια, ενώ ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν μειωμένος σε σχέση με προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε μάλιστα στο ιστορικό κτίριο Centorial κοντά στην περιοχή Grand Boulevards του Παρισιού, στοχεύοντας στην αμερικανική πολυεθνική εταιρεία επενδύσεων Black Rock λόγω των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού ταμείου, δήλωσε στο Reuters μια διαδηλώτρια.

WatcherGuru: More scenes in France captured from BlackRock $BLK headquarters in Paris, following French protests: https://t.co/kgIOvdxeEl pic.twitter.com/xPEkjmhKI8

Επίσης στο νότιο Παρίσι, δέχθηκε επίθεση ένα εστιατόριο στο οποίο ο Γάλλος πρόεδρος είχε γιορτάσει τη νίκη του στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, το 2017. Πυροσβέστες επενέβησαν έγκαιρα και έσβησαν τη φωτιά που ξέσπασε στην είσοδο του «La Rotonde» το οποίο είχε δεχθεί ξανά εμπρηστική επίθεση το 2020 στις πορείες των «κίτρινων γιλέκων».

Anti-pension reform protesters attacked the La Rotonde bistro in Paris, known as a favorite of President Emmanuel Macron, as tensions escalated during a heavily policed street demonstration pic.twitter.com/FogOCVbAFL