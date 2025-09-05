«Αν δεν με είχαν κρατήσει στο γραφείο, θα ήμουν κι εγώ μέσα», λέει επιζήσασα της τραγωδίας στο τελεφερίκ της Λισαβόνας

Στην τραγωδία του τελεφερίκ Γκλόρια, που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ξεχωρίζει η ιστορία μιας γυναίκας που σώθηκε χάρη σε μια τυχαία καθυστέρηση.

Η Σόνια Σίλβα, εργαζόμενη στη φιλανθρωπική οργάνωση Santa Casa da Misericórdia, ετοιμαζόταν να φύγει από το γραφείο της όταν ένας συνάδελφος τής ζήτησε να τη βοηθήσει σε μια μικρή δουλειά. Αυτό την έκανε να χάσει το συνηθισμένο της δρομολόγιο με το τελεφερίκ, στο οποίο βρισκόταν η στενή φίλη και συναδέλφισσά της Σάντρα Κοέλιο.

Λίγα λεπτά αργότερα, όταν έφτασε στη στάση, το όχημα είχε ήδη εκτροχιαστεί και συντριβεί σε κτήριο. «Όταν έφτασα στη στάση, είχε ήδη συμβεί η τραγωδία», είπε η Σόνια. «Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είμαι ευγνώμων που γλίτωσα, αλλά την ίδια στιγμή είμαι πάρα πολύ θυμωμένη, γιατί χάθηκαν συνάδελφοί μου και τόσοι άλλοι άνθρωποι».

Η Σίλβα εργάζεται εδώ και οκτώ χρόνια στη φιλανθρωπική οργάνωση Santa Casa da Misericórdia, που εδρεύει στην κορυφή του λόφου. Κάθε μέρα κατέβαινε με το τελεφερίκ μαζί με τη Σάντρα. «Ήμασταν πολύ δεμένες. Πηγαίναμε και ερχόμασταν μαζί, μιλούσαμε για τα πάντα, για τη δουλειά, για τη ζωή. Είναι αδιανόητο ότι δεν θα την ξαναδώ», είπε με δάκρυα στα μάτια, καθώς συνάδελφοί της την παρηγορούσαν.

Η φιλία τους είχε «χτιστεί» μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά της διαδρομής. Μικρές καθημερινές συζητήσεις, αστεία και κουβέντες για συναδέλφους έδιναν έναν οικείο ρυθμό στη μέρα τους. Τώρα, το ίδιο δρομολόγιο της φαίνεται αβάσταχτο. «Δεν μπορώ να φανταστώ να το χρησιμοποιήσω ξανά», παραδέχτηκε.

Στην εκκλησία δίπλα στα γραφεία της οργάνωσης, όπου τελέστηκε λειτουργία για τα θύματα, οι εργαζόμενοι της Santa Casa θρηνούσαν ομαδικά. «Είναι αδύνατο να δουλέψεις, όταν σκέφτεσαι συνέχεια τους ανθρώπους που χάθηκαν», είπε μια συνάδελφος.

Για τη Σόνια, η απώλεια της Σάντρας είναι προσωπική και αξεπέραστη. Η ίδια συνεχίζει να πηγαίνει στο γραφείο, περιτριγυρισμένη από συναδέλφους που προσπαθούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον. Όμως η σκέψη ότι η ζωή της κρίθηκε από μια τυχαία καθυστέρηση παραμένει βαριά. «Θα μπορούσα να ήμουν κι εγώ εκεί μέσα», ψιθύρισε φεύγοντας από την εκκλησία, πλαισιωμένη από φίλους της δουλειάς.

Με πληροφορίες από BBC