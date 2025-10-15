ΔΙΕΘΝΗ
Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για τις περικοπές στις συντάξεις και την υγεία

Τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι «η κυβέρνηση καταστρέφει ό,τι κοινωνικό έχει χτιστεί» και ότι «πληρώνουν όλοι εκτός από τους πλούσιους»

Φωτ: EPA
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν την Τρίτη το κέντρο των Βρυξελλών, διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προτείνει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ. 

Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από πανεθνική απεργία, η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού για να διαλύσουν ομάδες διαδηλωτών που συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ.

Η κινητοποίηση, που παρέλυσε την κυκλοφορία στην καρδιά της βελγικής πρωτεύουσας, οργανώθηκε από τα τρία μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας. Στόχος τους είναι να μπλοκάρουν τις μεταρρυθμίσεις στα συστήματα συντάξεων και υγείας που σχεδιάζει ο Ντε Βέβερ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Φεβρουάριο.

Η αστυνομία υπολόγισε τους διαδηλωτές σε περίπου 80.000, ενώ οι διοργανωτές μιλούν για 150.000. Στο πλαίσιο της απεργίας, ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, ενώ και το αεροδρόμιο του Σαρλερουά σταμάτησε να λειτουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Φωτ: EPA

Βρυξέλλες: «Θέλουμε αξιοπρέπεια, όχι περικοπές»

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν μπαλόνια, πανό και καπνογόνα, ενώ άλλοι είχαν πινακίδες που έγραφαν «Σύνταξη στα 65» ή εμφάνιζαν τη φωτογραφία του πρωθυπουργού με τη λεζάντα «Καταζητείται για κλοπή συντάξεων».

Η Βικτόρια Κόγια, 27χρονη δασκάλα, είπε στο AFP: «Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου και εκείνα των μαθητών μου. Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, τι μέλλον θα έχουν;».

Φωτ: EPA

Η 59χρονη Σαντάλ Ντεσμέτ δήλωσε ότι ανησυχεί για το αυξανόμενο κόστος ζωής και το ενδεχόμενο να χάσει το επίδομα ανεργίας. «Οδεύουμε προς ένα μέλλον που δεν προμηνύει τίποτα καλό», είπε. «Η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει».

Επεισόδια και συλλήψεις

Αν και η πορεία ήταν κυρίως ειρηνική, μικρές ομάδες νεαρών, πολλοί με καλυμμένα πρόσωπα, συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο τέλος της πορείας. Κάποιοι πέταξαν μπουκάλια μπύρας και ξύλα, ενώ άλλοι προκάλεσαν ζημιές στην είσοδο ξενοδοχείου Hilton κοντά σε γραφεία συντηρητικού κόμματος. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και κανόνια νερού· περίπου 20 άτομα συνελήφθησαν.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Ντε Βέβερ, Φλαμανδού εθνικιστή, βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειμμα προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα όρια της Ε.Ε. και προβλέπεται να φτάσει το 6,5 % του ΑΕΠ έως το 2030, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Προγραμματισμού.

Φωτ: EPA

Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξοικονομήσει περίπου 10 δισ. ευρώ, περικόπτοντας τις πρόωρες συντάξεις, παγώνοντας την αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών και ανεβάζοντας το όριο συνταξιοδότησης στα 67 έτη. Τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι «η κυβέρνηση καταστρέφει ό,τι κοινωνικό έχει χτιστεί» και ότι «πληρώνουν όλοι εκτός από τους πλούσιους».

Φωτ: EPA

Αυξανόμενη πίεση στον Ντε Βέβερ

Η κινητοποίηση ήρθε μία ημέρα μετά την αποτυχία της κυβέρνησης να συμφωνήσει σε νέο προϋπολογισμό, γεγονός που ανάγκασε τον πρωθυπουργό να αναβάλει προγραμματισμένη ομιλία του στο κοινοβούλιο. Οι απεργίες και οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν ήδη από τον Φεβρουάριο, αναμένεται να συνεχιστούν, αυξάνοντας την πίεση στον πεντακομματικό συνασπισμό.

Με πληροφορίες από AFP, Associated Press

