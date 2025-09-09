ΔΙΕΘΝΗ
Βέλγιο: Ο πρίγκιπας Λοράν αναγνωρίζει για πρώτη φορά δημόσια τον γιο που απέκτησε με τραγουδίστρια

Ο αδελφός του βασιλιά Φιλίππου, Λοράν, αποκάλυψε ότι είναι ο βιολογικός πατέρας του 25χρονου Κλεμάν Φαντενκέρκχοβε

LifO Newsroom
Βέλγιο: Ο πρίγκιπας Λοράν αναγνωρίζει για πρώτη τον γιο που απέκτησε με τραγουδίστρια πριν 25 χρόνια
Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου αναγνώρισε δημόσια τον 25χρονο γιο που απέκτησε πριν από 25 χρόνια με μια τραγουδίστρια / Φωτ.: EPA
Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου, αδελφός του βασιλιά Φιλίππου, αναγνώρισε δημόσια, ότι πριν από 25 χρόνια απέκτησε έναν γιο από τη σχέση του με Φλαμανδή τραγουδίστρια.

Ο πρίγκιπας του Βελγίου αποκάλυψε σήμερα, ότι είναι ο βιολογικός πατέρας του Κλεμάν Φαντενκέρκχοβε, ο οποίος είχε απασχολήσει τη φλαμανδική τηλεόραση πριν από μερικά χρόνια. Ο γιος του Λοράν είχε φιλοξενηθεί μαζί με τη μητέρα του σε εκπομπή και είχε ερωτηθεί για την καταγωγή του. Ο νεαρός χαμογέλασε και απέφυγε να απαντήσει.

Τα βελγικά μέσα άρχισαν να διαιωνίζουν τη φήμη ότι ο πρίγκιπας -παιδί του βασιλιά Αλβέρτου- είχε αποκτήσει παιδί με την τραγουδίστρια Γουέντι Φαν Βάντεν, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Ίρις Φαντενκέρκχοβε, το 1990.

Βέλγιο: Η δήλωση του πρίγκιπα Λοράν για τον 25χρονο γιο του

Ο 61χρονος πρίγκιπας παραδέχτηκε για πρώτη φορά σήμερα, ότι από τη σχέση του με τη Φαντενκέρκχοβε, γεννήθηκε το παιδί τους. «Αναγνωρίζω ότι είμαι ο βιολογικός πατέρας του Κλεμάν Φαντενκέρκχοβε. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις για το θέμα αυτό»,  ανέφερε σε μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το βελγικό πρακτορείο Belga. «Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται στην κατανόηση και τον σεβασμό προς τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι το αποτέλεσμα κοινής διαβούλευσης».

«Σας παρακαλώ να δεχτείτε αυτή την πληροφορία με τη διακριτικότητα που απαιτεί η φύση αυτού του ευαίσθητου θέματος. Δεν θα κάνω περαιτέρω δηλώσεις ούτε θα δώσω περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Το φλαμανδικό τηλεοπτικό κανάλι VTM πρόκειται να μεταδώσει απόψε ένα ντοκιμαντέρ, στο οποίο ο Κλεμάν και η μητέρα του αποκαλύπτουν τη σχέση τους με τον πρίγκιπα.

Ο Λοράν ντε Σαξ-Κόμπουργκ παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2003 τη Βρετανίδα Κλερ Κουμπς, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, τη Λουίζ (2004) και τα δίδυμα Νικολά και Αϊμερίκ (2005).

Το 2020, μια άλλη κρυφή υπόθεση πατρότητας επισκίασε τη βελγική μοναρχία. Δικαστήριο υποχρέωσε τον πρώην βασιλιά Αλβέρο (1993-2013) να υποβληθεί σε τεστ DNA και εκείνος παραδέχτηκε ότι είναι ο πατέρας μιας κόρης, της Ντελφίν, που γεννήθηκε το 1968 από τη σχέση του με μια Βελγίδα αριστοκράτισσα.
 

Με πληροφορίες από Brussels Times 

 
