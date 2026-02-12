ΔΙΕΘΝΗ
Γροιλανδία: Η Σουηδία θα στείλει μαχητικά αεροσκάφη και στρατιώτες στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ

Η αποστολή αυτή αποτελεί απάντηση στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Φωτ. ΕΡΑ
Η Σουηδία θα περιπολεί την Αρκτική με μαχητικά αεροσκάφη και θα στείλει στρατιώτες για να πραγματοποιήσουν ασκήσεις στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο της αποστολής Arctic Sentry του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη.

Η αποστολή αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή στρατιωτική συνεισφορά σε απάντηση στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Δυνάμεις της Σουηδίας στη Γροιλανδία

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε την αποστολή για να ενισχύσει την παρουσία του στην Αρκτική, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να εκτονώσει τις εντάσεις εντός της συμμαχίας που προκάλεσε η πίεση του προέδρου των ΗΠΑ να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία.

«Αυτό ενισχύει την αποτροπή, προστατεύει τα κοινά μας συμφέροντα και συμβάλλει στη σταθερότητα σε μια περιοχή που είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη και τη διατλαντική συνεργασία», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον σε ανακοίνωση.

«Η Σουηδία θα συνεισφέρει αρχικά στην αποστολή Arctic Sentry με αεροσκάφη JAS 39 Gripen στην περιοχή γύρω από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία», ανέφερε.

Ο σουηδικός στρατός ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση ότι ένας αδιευκρίνιστος αριθμός σουηδικών στρατευμάτων θα είναι επίσης παρών στο έδαφος της Γροιλανδίας.

«Οι Ρέιντζερς της Σουηδικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Στρατού θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις στη Γροιλανδία για μερικές εβδομάδες», ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Με πληροφορίες από Reuters

