ΗΠΑ: Εικόνες με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων εντοπίστηκαν στην κατοχή του τραγουδιστή D4vd

Ο Αμερικανός τραγουδιστής D4vd κατηγορείται ότι είχε «σημαντικό αριθμό» εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στο κινητό του και στον λογαριασμό του στο iCloud, όταν συνελήφθη σε σχέση με τον θάνατο μιας 14χρονης κοπέλας που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η ανακάλυψη έγινε μέσω ενταλμάτων έρευνας στο πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς η αστυνομία διερευνούσε πώς πέθανε η Σελέστ Ρίβας Ερνάντες και πώς κατέληξε στο Tesla του τραγουδιστή, ανέφεραν οι εισαγγελείς στο δικαστήριο την Πέμπτη.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο D4vd κακοποίησε σεξουαλικά επανειλημμένα την έφηβη πριν τη σκοτώσει και τη διαμελίσει, κάτι που, όπως λένε, έκανε για να προστατεύσει την επικερδή μουσική του καριέρα.

Ο D4vd, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ, έχει δηλώσει αθώος για τη δολοφονία και άλλες κατηγορίες στην υπόθεση.

Οι δικηγόροι του έχουν δηλώσει ότι «θα υπερασπιστούν σθεναρά την αθωότητα του Ντέιβιντ» και ανέφεραν ότι πιστεύουν ότι «τα αποδεικτικά στοιχεία θα αποδείξουν ότι ο Ντέιβιντ δεν σκότωσε τη Σελέστ».

Το BBC επικοινώνησε με τους δικηγόρους του Μπερκ σχετικά με τις κατηγορίες ότι κατείχε υλικό που απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και άσεμνες εικόνες παιδιών. Ο τραγουδιστής δεν αντιμετωπίζει ποινική δίωξη σε σχέση με αυτές τις νέες κατηγορίες.

Δύο δικαστικές ακροάσεις για την υπόθεση πρόκειται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και την Παρασκευή της επόμενης εβδομάδας.

Η ανακάλυψη της σορού στο αυτοκίνητο του D4vd

Το πτώμα της Ρίβας Ερνάντες βρέθηκε διαμελισμένο σε μια μαύρη τσάντα με φερμουάρ στο μπροστινό πορτ-μπαγκάζ του Tesla του Μπερκ τον Σεπτέμβριο του 2025. Η αστυνομία έκανε την ανακάλυψη μετά από αναφορά για δυσάρεστη οσμή που προερχόταν από το όχημα, το οποίο είχε ρυμουλκηθεί σε χώρο ρυμούλκησης στο Χόλιγουντ.

Η αστυνομία ερευνούσε την υπόθεση εδώ και μήνες, αλλά ελάχιστες λεπτομέρειες είχαν γνωστοποιηθεί στο κοινό σχετικά με το τι συνέβη στο κορίτσι και αν είχε κάποια σχέση με τον σταρ του TikTok, γεγονός που οδήγησε σε μια σειρά από διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας.

Ο D4vd, ο οποίος έγινε διάσημος στο TikTok χάρη στα viral hits «Romantic Homicide» και «Here With Me», βρισκόταν σε περιοδεία όταν η αστυνομία έκανε την ανακάλυψη στο αυτοκίνητό του. Η παγκόσμια περιοδεία του τελικά ακυρώθηκε και ο σταρ αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια, την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε τη σύλληψή του. Ο εισαγγελέας άσκησε επτά ποινικές κατηγορίες εναντίον του, μεταξύ των οποίων φόνος, διαρκής σεξουαλική κακοποίηση παιδιού και ακρωτηριασμός πτωμάτων.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χότσμαν, και ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, δήλωσαν ότι έχουν ανακτήσει και αναλύσει «σημαντική ποσότητα ψηφιακών και εγκληματολογικών αποδεικτικών στοιχείων» για την υπόθεση.

Ανέφεραν ότι η έφηβη είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την οικογένειά της και είχε εντοπιστεί για τελευταία φορά στο σπίτι του Μπερκ στο Hollywood Hills στις 3 Απριλίου 2025. Η σορός της βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης στο Tesla του Μπερκ πέντε μήνες αργότερα.

Από τι προκλήθηκε ο θάνατος της ανήλικης

Η οικογένεια της Ρίβας Ερνάντες προέβη αυτή την εβδομάδα στην πρώτη της δημόσια δήλωση, περιγράφοντας την αγάπη που έτρεφαν για την έφηβη και ζητώντας δικαιοσύνη για τον θάνατό της.

«Η Σελέστ ήταν ένα όμορφο, δυναμικό κορίτσι που αγαπούσε το τραγούδι και τον χορό. Κάθε Παρασκευή βράδυ ήταν βραδιά ταινίας και περνούσαμε υπέροχες στιγμές μαζί», δήλωσαν οι γονείς της, Χεσούς Ρίβας και Μερσέντες Μαρτίνεζ, σε μια δήλωση.

«Την αγαπάμε πολύ και πάντα μας έλεγε ότι μας αγαπούσε. Μας λείπει βαθιά. Το μόνο που θέλουμε είναι δικαιοσύνη για τη Σελέστ».

Την Τετάρτη, ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε την αιτία θανάτου της έφηβης και δημοσίευσε την έκθεση της αυτοψίας της, η οποία είχε απαγορευτεί να δημοσιοποιηθεί κατόπιν εντολής της αστυνομίας.

Η έκθεση επιβεβαίωσε ότι η Ρίβας Ερνάντες πέθανε από ανθρωποκτονία λόγω «πολλαπλών διαπεραστικών τραυμάτων» που προκλήθηκαν από ένα ή περισσότερα αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί. Επιβεβαίωσε επίσης ότι το σώμα της είχε διαμελιστεί και βρισκόταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης όταν βρέθηκε.

Σύμφωνα με το CBS News, συνεργάτη του BBC στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι εισαγγελείς δήλωσαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες ότι τρία μεγάλα δικαστικά σώματα έχουν εξετάσει μέχρι στιγμής τα στοιχεία της έρευνας.

Δεν έχει εκδοθεί καμία απαγγελία κατηγοριών στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, ενώ ο τραγουδιστής κατηγορήθηκε από τον εισαγγελέα μέσω ποινικής καταγγελίας.

Οι δικηγόροι του Μπερκ έχουν επισημάνει αυτό το ζήτημα στις δηλώσεις τους. «Δεν έχει εκδοθεί καμία απαγγελία κατηγοριών από κανένα μεγάλο δικαστικό σώμα στην υπόθεση αυτή, ούτε έχει κατατεθεί ποινική καταγγελία. Ο Ντέιβιντ έχει απλώς τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτος», ανέφεραν σε δήλωσή τους προς το BBC.

Με πληροφορίες από BBC