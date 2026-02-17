ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιράν και ΗΠΑ συμφωνούν στις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» για το πυρηνικό πρόγραμμα

Σημαντική η πρόοδος που σημειώθηκε αλλά «μένουν ακόμη πολλά βήματα» μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΓΕΝΕΥΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Facebook Twitter
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί στη Γενεύη / Φωτ.: EPA/CYRIL ZINGARO
0

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» για την επίλυση της διαμάχης τους γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μετά τις έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υπογράμμισε ότι απομένουν ακόμη πολλά βήματα μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Ο Μπαντρ αλ-Μπουσαϊντί, υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος διαμεσολάβησε στις συνομιλίες, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «ολοκληρώθηκαν με σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον προσδιορισμό κοινών στόχων και σχετικών τεχνικών ζητημάτων».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από επανειλημμένες στρατιωτικές απειλές των ΗΠΑ κατά του Ιράν, τόσο για τις πυρηνικές του δραστηριότητες όσο και για την αιματηρή καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι πιστεύει πως το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

Ιράν - ΗΠΑ: Τι συζητήθηκε και ποια παραμένουν τα «αγκάθια»

Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους υποψιάζονται ότι το Ιράν προχωρά προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά.

Πριν από τις συνομιλίες της Τρίτης στην κατοικία του πρέσβη του Ομάν στην ελβετική πόλη, το Ιράν είχε δηλώσει ότι θα επικεντρωθεί στο πυρηνικό του πρόγραμμα και στην πιθανή άρση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον είχε διαμηνύσει ότι επιθυμεί να τεθούν στο τραπέζι και άλλα ζητήματα, όπως η ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων από την Τεχεράνη.

Χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «πολύ σημαντικές», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε γνωστοποιήσει ότι θα συμμετείχε «έμμεσα» και υπονόησε ότι η Τεχεράνη διαθέτει αυτή τη φορά κίνητρο να διαπραγματευτεί.

«Δεν νομίζω ότι θέλουν τις συνέπειες της μη επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, προσθέτοντας ότι το Ιράν είχε βιώσει τις συνέπειες μιας σκληρής στάσης το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία αντί να στείλουμε τα B-2 για να καταστρέψουμε το πυρηνικό τους δυναμικό. Και αναγκαστήκαμε να στείλουμε τα B-2», είπε, αναφερόμενος στα βομβαρδιστικά αεροσκάφη που πραγματοποίησαν τους βομβαρδισμούς. «Ελπίζω να είναι πιο λογικοί», κατέληξε.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

SHEIN ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά επίσημη έρευνα κατά της Shein - Τα τρία ζητήματα που θα εξεταστούν

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης παραβάσεων, οι Βρυξέλλες μπορούν να επιβάλουν προσωρινά μέτρα, να αποδεχτούν δεσμευτικές υποσχέσεις από την εταιρεία ή να εκδώσουν απόφαση μη συμμόρφωσης που μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα
THE LIFO TEAM
Τέιλορ Σουίφτ: 21χρονος κατηγορείται ότι σχεδίαζε να βάλει βόμβα σε μία από τις συναυλίες της στη Βιέννη

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: Για τρομοκρατία κατηγορείται ο 21χρονος που σχεδίαζε να βάλει βόμβα σε συναυλία της

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, διαδίδοντας προπαγανδιστικό υλικό μέσω διαδικτυακών μηνυμάτων και βίντεο
THE LIFO TEAM
Ουκρανία: Μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση με 400 drones και πυραύλους εν μέσω συνομιλιών στη Γενεύη

Διεθνή / Ουκρανία: Μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση με 400 drones και πυραύλους εν μέσω συνομιλιών στη Γενεύη

Οι ουκρανικές Αρχές κατηγορούν τη Μόσχα για αδιαφορία προς τη διπλωματία και ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση με κυρώσεις και ενίσχυση της αεράμυνας
THE LIFO TEAM
ΤΡΑΜΠ ΚΟΥΒΑ ΠΙΕΣΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διεθνή / Τραμπ: Αποκαλεί την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και εντείνει την πίεση προς την Ουκρανία

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζουν την στρατηγική των ΗΠΑ να πιέσουν για συμφωνίες και στα τρία μέτωπα -Ουκρανία, Κούβα και Ιράν- εν μέσω έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και στρατιωτικής έντασης
THE LIFO TEAM
ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Διεθνή / Βατικανό: Η Θεία Λειτουργία θα μεταφραστεί σε 60 γλώσσες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Το Βατικανό θα προσφέρει για πρώτη φορά ζωντανές μεταφράσεις της Θείας Λειτουργίας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στους πιστούς να παρακολουθούν την λειτουργία σε πραγματικό χρόνο μέσω κινητών τηλεφώνων
THE LIFO TEAM
 
 