Ιράν και ΗΠΑ συμφωνούν στις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» για την επίλυση της διαμάχης τους γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μετά τις έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υπογράμμισε ότι απομένουν ακόμη πολλά βήματα μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γενεύη: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Μπαντρ αλ-Μπουσαϊντί, υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος διαμεσολάβησε στις συνομιλίες, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «ολοκληρώθηκαν με σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον προσδιορισμό κοινών στόχων και σχετικών τεχνικών ζητημάτων».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από επανειλημμένες στρατιωτικές απειλές των ΗΠΑ κατά του Ιράν, τόσο για τις πυρηνικές του δραστηριότητες όσο και για την αιματηρή καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι πιστεύει πως το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

Ιράν - ΗΠΑ: Τι συζητήθηκε και ποια παραμένουν τα «αγκάθια»

Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους υποψιάζονται ότι το Ιράν προχωρά προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά.

Πριν από τις συνομιλίες της Τρίτης στην κατοικία του πρέσβη του Ομάν στην ελβετική πόλη, το Ιράν είχε δηλώσει ότι θα επικεντρωθεί στο πυρηνικό του πρόγραμμα και στην πιθανή άρση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον είχε διαμηνύσει ότι επιθυμεί να τεθούν στο τραπέζι και άλλα ζητήματα, όπως η ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων από την Τεχεράνη.

Χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «πολύ σημαντικές», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε γνωστοποιήσει ότι θα συμμετείχε «έμμεσα» και υπονόησε ότι η Τεχεράνη διαθέτει αυτή τη φορά κίνητρο να διαπραγματευτεί.

«Δεν νομίζω ότι θέλουν τις συνέπειες της μη επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, προσθέτοντας ότι το Ιράν είχε βιώσει τις συνέπειες μιας σκληρής στάσης το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία αντί να στείλουμε τα B-2 για να καταστρέψουμε το πυρηνικό τους δυναμικό. Και αναγκαστήκαμε να στείλουμε τα B-2», είπε, αναφερόμενος στα βομβαρδιστικά αεροσκάφη που πραγματοποίησαν τους βομβαρδισμούς. «Ελπίζω να είναι πιο λογικοί», κατέληξε.

Με πληροφορίες από BBC