Cher: Επανασύνδεση για τη σούπερ σταρ με τον σύντροφό της

H Cher απαθανατίστηκε - ξανά - να κρατά το χέρι του 37χρονου Αλεξάντερ Έντουαρτς, με τις πληροφορίες να τους θέλουν ξανά μαζί.

Η 77χρονη σταρ της ποπ, Cher, φωτογραφήθηκε χέρι-χέρι με τον μουσικό παραγωγό, ενώ έβγαιναν από εστιατόριο στο Μπέβερλι Χιλς στην Καλιφόρνια. Μαζί τους ήταν ο τραγουδιστής J Balvin με τη σύντροφό του, ενώ συνάντησαν και τον ράπερ Tyga.

Η τραγουδίστρια του «Believe» ήταν κομψά ντυμένη με ένα μαύρο σακάκι με λευκές λεπτομέρειες και ασορτί παντελόνι. Ο Έντουαρτς φόρεσε κι αυτός μαύρα, ένα γυαλιστερό παλτό, δερμάτινο παντελόνι και μπότες.

Συνόδευσε τη Cher στο μαύρο SUV που τους περίμενε και της άνοιξε την πόρτα, σύμφωνα με το PageSix. Δεν απάντησαν - απλά χαμογέλασαν - στους παπαράτσι, όταν τους ρώτησαν αν είναι ξανά μαζί.

Η είδηση του χωρισμού τους ήρθε λίγο μετά την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί στην επίδειξη μόδας Versace φθινόπωρο 2023 τον Μάρτιο.

