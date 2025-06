Champions League: Πανό υπέρ της Γάζας ύψωσαν οπαδοί της Παρί στον τελικό

Πανό με το σύνθημα «Σταματήστε τη γενοκτονία στη Γάζα» ύψωσαν οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν το Σάββατο, κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League στο Μόναχο.

Η κίνηση σημειώθηκε λίγο μετά το γκολ του Ασράφ Χακίμι, στην ευρεία νίκη της Παρί με 5-0 απέναντι στην πρώην ομάδα του, την Ίντερ.

Μαζί με το πανό, αρκετοί φίλαθλοι της Παρί κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και κασκόλ. Οι οργανωμένοι οπαδοί της γαλλικής ομάδας έχουν στο παρελθόν εκφράσει ανοιχτά την αλληλεγγύη τους στους Παλαιστινίους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το γιγαντιαίο πανό «Free Palestine» που είχαν αναρτήσει στον αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης τον περασμένο Νοέμβριο.

A powerful message from PSG fans during tonight’s Champions League final.



“Stop the genocide in Gaza” pic.twitter.com/bO7zppVnYV