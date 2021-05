«Κρατική αεροπειρατεία» χαρακτήρισε το περιστατικό με την εκτροπή της πτήσης της Ryanair που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Βίλνιους προς το Μινσκ της Λευκορωσίας και τη σύλληψη του δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς, ο CEO της αεροπορικής εταιρείας Μάικλ Ο’ Λίρι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο΄Λίρι δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι «πράκτορες της KGB αποβιβάσθηκαν από το αεροσκάφος στο Μινσκ».

Αυτό σημαίνει ότι η Ryanair έχει τα στοιχεία των διαβατηρίων των πρακτόρων που εξαφανίσθηκαν μετά την αποβίβασή τους και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στις έρευνες. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Λιθουανίας δήλωσε ότι 126 επιβάτες αναχώρησαν από το αεροδρόμιο της Αθήνας και 121 αφίχθησαν τελικά στο Βίλνιους, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα κάνει σχόλια για τα άτομα που έμειναν στο Μινσκ.

Σημειώνεται ότι η KGB καταργήθηκε το 1991 έπειτα από σειρά μεταρρυθμίσεων στις μυστικές υπηρεσίες. Ακολούθησε η ίδρυση Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αντικατασκοπείας (FSK) και μετέπειτα FSB.

Οι δραματικές περιγραφές επιβατών

Μόλις μια ερώτηση έθεσε ο αξιωματούχος της Λευκορωσίας στον δημοσιογράφο Ρόμαν Προτάσεβιτς, όταν τον ξεχώρισε από το πλήθος των επιβατών που είχαν στριμωχτεί μέσα σε ένα λεωφορείο, μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους τους στο Μινσκ.

«Ένας αξιωματικός τον έδειξε με τον δάχτυλο και ρώτησε: μιλάς Ρωσικά;», περιέγραψε ο Σαούλιους Ντανάοσκας, που ήταν στο αεροσκάφος της Ryan Air, που ταξίδευε από την Αθήνα στο Βίλνιους, όταν αναχαιτίστηκε από μαχητικό της Λευκορωσίας δέκα λεπτά πριν την αναμενόμενη άφιξή του στη Λιθουανία.

«Έκαναν μεγάλο σόου. Αλλά ήταν σαφές ότι η επιχείρηση στήθηκε για αυτό τον άνθρωπο». Ο ηλικιωμένος που επέστρεφε από τις διακοπές του στην Ελλάδα με τη γυναίκα του και την οικογένεια της κόρης του, ήταν ένας από τους 171 επιβαίνοντες στην δίωρη πτήση που εξελίχθηκε σε παρατεταμένο εφιάλτη με την προσγείωση του Boeing 737-800 στο Μίσνκ. Μόλις πάτησαν στο έδαφος, υποβλήθηκαν σε έλεγχο ασφαλείας με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ έψαξαν τους πάντες, ακόμη και μωρά.

