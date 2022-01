Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την επίθεση στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες κατά την διάρκεια της σημερινής πορείας κατά των μέτρων για τον κορωνοϊό.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ με ανάρτησή του στο Twitter καταδίκασε «την άνευ λόγου καταστροφή και τη βία στη σημερινή διαδήλωση στις Βρυξέλλες, η οποία ήταν και εναντίον των εγκαταστάσεων της ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης», ενώ ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άνδρες της αστυνομίας για τις ενέργειές τους.

Ανάλογη δήλωση και από την πρόεδρο του ΕΚ, Ρομπέρτα Μετσόλα η οποία τόνισε ότι «οι σημερινοί βανδαλισμοί, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στις εγκαταστάσεις της ΕΥΕΔ στις Βρυξέλλες είναι τόσο εξωφρενικοί όσο και άνευ λογικής»

Τόνισε δε ότι «η ΕΥΕΔ υποστηρίζει την ειρήνη, τον διάλογο, την ασφάλεια» και προσθέτει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται δίπλα στους συναδέλφους μας και καταδικάζει αυτές τις πράξεις».

H βία δεν γίνεται ανεκτή τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης, της κριτικής ή της διαμαρτυρίας είναι ιερό στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες μας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή βία. Θέλω να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου στις δυνάμεις ασφαλείας και στα θύματα της βίας και των λεηλασιών σήμερα στις Βρυξέλλες» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

