Brianna Ghey: Ξεκινάει σήμερα η δίκη για τη δολοφονία της τρανς έφηβης

Η δίκη για τη δολοφονία της Brianna Ghey, μιας τρανς κοπέλας, ξεκινάει σήμερα στο Μάντσεστερ.

Η Brianna Ghey, μια έφηβη τρανς κοπέλα, βρέθηκε νεκρή στις 11 Φεβρουαρίου στο Culcheth Linear Park στο Culcheth του Warrington με πολλαπλές μαχαιριές. Τέσσερις ημέρες αργότερα, δύο έφηβοι, οι οποίοι δεν μπορούν να κατονομαστούν για νομικούς λόγους, κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία της. Και οι δύο έφηβοι δήλωσαν αθώοι ενόψει της δίκης.

Την ίδια στιγμή και λίγο πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας η μητέρα της Brianna, Esther Ghey, δήλωσε ότι προσπαθούσε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε για να «παραμείνει συγκεντρωμένη και θετική». «Αν γινόταν άμεσα (σ.σ. η δίκη), θα ήταν πιθανώς εξαιρετικά δύσκολο να την αντιμετωπίσω», δήλωσε στον Independent. «Το ότι είχαμε αυτούς τους μήνες για να συνέλθουμε, μάλλον ωφέλησε την οικογένειά μας, είχαμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και να προετοιμαστούμε».

Εν όψει της δίκης, οι κατηγορούμενοι, που αναγνωρίστηκαν μόνο ως «κορίτσι Χ», από το Warrington, και «αγόρι Υ», από το Leigh του Μάντσεστερ, κρατούνται σε καταλύματα για νέους, αναφέρει το PA News.

Οι ένορκοι αναμενόταν να επιλεγούν σήμερα πριν από την επίσημη έναρξη της δίκης η οποία πιθανολογείται ότι θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες.

Η δολοφονία της Brianna Ghey προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη μεταχείριση των τρανς ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πολιτική, στα μέσα ενημέρωσης και στην ευρύτερη κοινωνία. Αφού έγινε γνωστή η είδηση της δολοφονίας της, χιλιάδες συμμετείχαν σε ολονυκτίες με κεριά που πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο προς τιμήν της Brianna.

Αρκετές διασημότητες βρέθηκαν ανάμεσα σε όσους κινητοποιήθηκαν προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στην Brianna και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη με αφορμή τον θάνατό της. Ακτιβιστές και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας όπως οι Mermaids και οι Labour Students χρησιμοποίησαν τις πλατφόρμες τους για να καλέσουν την κοινωνία να δώσει χώρο και να βοηθήσει τους τρανς νέους, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια κουλτούρα μίσους και επιθετικότητας.

Η Brianna Ghey δεν έχει ξεχαστεί από τους συμμαθητές της στο Birchwood Community High. Την θυμούνται ως «πραγματικά μοναδική και αξέχαστη». Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι συμμαθητές της με αφορμή τα 17α γενέθλια της «όμορφης, πνευματώδους και ξεκαρδιστικής» Brianna, πήγαν στο σχολείο φορώντας ροζ, το αγαπημένο της χρώμα.

Η μητέρα της Brianna, Esther Ghey, έχει έκτοτε κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι ο θάνατος της κόρης της δεν ήταν μάταιος, συγκεντρώνοντας χρήματα για μια φιλανθρωπική οργάνωση. Τους τελευταίους μήνες, η Esther και ο σύντροφός της Wes Powell συγκεντρώνουν χρήματα για το Mindfulness in Schools Project (MiSP), το οποίο παρέχει εκπαίδευση mindfulness σε σχολεία και ασχολείται με την ψυχική υγεία και την ευημερία των μαθητών, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά όπως ο θάνατος της Brianna.

