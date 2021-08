Υπάρχουν «πάρα πολύ αξιόπιστες» πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες πως ένοπλοι σχεδιάζουν επίθεση με στόχο τους συγκεντρωμένους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν, προειδοποίησε σήμερα ο βρετανός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων James Heappey.

Αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας συμβούλευσε τους πολίτες να μην μεταβαίνουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι του Αφγανιστάν, όπου χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν για να επιβιβαστούν σε κάποια πτήση που θα τους μεταφέρει εκτός της χώρας, ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Αυγούστου για την ολοκληρωτική αποχώρηση των αμερικανικών και συμμαχικών στρατευμάτων από τη χώρα.

Ο κ. Heappey μιλώντας στο Sky News είπε ότι η «ζοφερή πραγματικότητα» είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες γίνονται «όλο και πιο σίγουρες» θα μπορούσε να λάβει χώρα μια επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν ή στα κέντρα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφύγων.

Ερωτηθείς αν μπορεί να συμβεί επίθεση τις επόμενες ώρες, η απάντησή του ήταν μονολεκτική: «Ναι». Ο υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε ακόμα ότι «κλείνει το παράθυρο της ευκαιρίας (που είχαν) για την εκκένωση ανθρώπων», αν και δεν έδωσε σαφή ημερομηνία για το πότε θα αναχωρήσει η τελευταία πτήση.

«Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να δούμε ποιες άλλες εναλλακτικές θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, αλλά προφανώς δεν θα τις διαφημίσουμε, γιατί αυτό θα έκανε απλώς τους εναλλακτικούς δρόμους, στόχο» είπε αναφερόμενος σε στις περιπτώσεις όσων δεν έχουν καταφέρει να φύγουν ακόμα από την χώρα.

Νωρίτερα, ανώτερη βρετανική πηγή δήλωσε στο Sky News ότι υπάρχει «πολύ υψηλός κίνδυνος τρομοκρατικής επίθεσης» κατά την επιχείρηση εκκένωσης της Καμπούλ στην οποία συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και άλλες συμμαχικές δυνάμεις. Η ομάδα που προκαλεί περισσότερο ανησυχία είναι ένας βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν που ονομάζεται Ισλαμικό Κράτος Khorasan, ή ISIS-K, είπε η πηγή.

«Και, ενώ φυσικά εκπνέει ο χρόνος (για την αποχώρηση των στρατευμάτων) στο τέλος του μήνα, έπρεπε να μοιραστούμε αυτήν την πραγματικά πολύ ρεαλιστική απειλή με τους ανθρώπους στην Καμπούλ και να τους συμβουλεύσουμε να απομακρυνθούν από το αεροδρόμιο» είπε μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείς για το πόσες περισσότερες πτήσεις αναμένεται να απογειωθούν από την Καμπούλ, ο κ. Heappey πρόσθεσε πως υπάρχουν ακόμη προγραμματισμένες 11 πτήσεις για αναχώρηση τα επόμενα 24ωρα. «Πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτή την απειλή όπως είναι και να βγάλουμε (από την χώρα) όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στο χρόνο που απομένει».

«Και μόλις ξεκινήσει πλήρως η στρατιωτική απόσυρση,- δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα σχόλιο για αυτό γιατί όπως θα φαντάζεστε, καθώς φεύγει κάθε πτήση, απομένουν λιγότερα στρατεύματα εκεί, οπότε κινδυνεύουμε περισσότερο» είπε. «Έτσι, το υπουργείο Άμυνας πρέπει να είναι υπεύθυνο απέναντι στα στρατεύματά μας και σε όσους βρίσκονται εκεί ώστε να μην μοιραστούν όλες τις λεπτομέρειες. Και ζητώ συγγνώμη για αυτό».

