Βασιλιάς Κάρολος: Αφαίρεσε και επίσημα τους τίτλους από τον Άντριου

«Έκπτωτος» και επίσημα ο Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ - Ο Βασιλιάς Κάρολος τού αφαίρεσε όλους τους τίτλους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου / EPA
Ο Βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε και επίσημα όλους τους τίτλους από τον αδερφό του, Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ, μετά την αποκάλυψη περί εμπλοκής του στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Ο Άντριου δεν θα φέρει πλέον το προσωνύμιο της «Αυτής Υψηλότητας» (HRH) και τον τίτλο του πρίγκιπα.

Η απόφαση, που είχε ανακοινωθεί πριν από μία εβδομάδα, κατοχυρώθηκε και επίσημα με βασιλικό διάταγμα (Letters Patent), το οποίο εκδόθηκε υπό τη Μεγάλη Σφραγίδα του Βασιλείου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου (The Gazette) από το Crown Office.

Βασιλιάς Κάρολος: Η επίσημη απόφαση για τον Άντριου

Η επίσημη ανακοίνωση, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, αναφέρει:

«Ο Βασιλιάς, με βασιλική επιστολή υπό τη Μεγάλη Σφραγίδα του Βασιλείου, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2025, αποφάσισε ότι ο Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ δεν δικαιούται πλέον να φέρει ή να απολαμβάνει τον τίτλο, το ύφος ή την ιδιότητα του “Royal Highness”, ούτε την τιμητική αξιοπρέπεια του “Prince”».

Η απόφαση του Καρόλου επιβεβαιώνει την οριστική απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από κάθε βασιλικό προνόμιο, ύστερα από χρόνια σκιών που βάρυναν τη δημόσια εικόνα της βρετανικής μοναρχίας λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν.

Άντριου: Τι επιφυλλάσει το μέλλον του

Ο Άντριου δε θα προσκαλείται πλέον σε δημόσιες βασιλικές εκδηλώσεις, και οι πρόσφατες εμφανίσεις του περιορίστηκαν σε ιδιωτικές οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως κηδείες ή μνημόσυνα. Αυτό το φιάσκο θα συνεχίσει να «ακολουθεί» τη βασιλική οικογένεια, λέει από την πλευρά του ο ιστορικός και συγγραφέας Andrew Lownie. «Τέλος πάντων προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της ιστορίας, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος», δήλωσε στο BBC.

«Το παλάτι λαμβάνει επιτέλους αποφασιστικά μέτρα, αλλά αυτό δε θα ικανοποιήσει πλήρως τη δημόσια ανησυχία», συνέχισε.

Οι υποστηρικτές της δημοκρατίας λένε ότι πρέπει να γίνει ευρύτερη έρευνα, για το τι ήξερε η βασιλική οικογένεια σχετικά με τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν. «Δεν πρόκειται μόνο για οικογενειακό ζήτημα. Δεν είναι ιδιωτικό θέμα», καταλήγει.

